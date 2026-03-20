Deze opkomende zangeres wordt als "te mannelijk" beschouwd en krijgt kritiek op haar uiterlijk.

De Puerto Ricaanse rapper en singer-songwriter Young Miko krijgt kritiek omdat ze "te mannelijk" zou zijn vanwege haar androgyne stijl en "agressieve trap-flow".

Een streetwearstijl die online niet overal even populair is.

De jonge Miko draagt vaak oversized hoodies, wijde broeken, XXL-kettingen, grove sneakers en kort haar of een strakke paardenstaart – een "tomboy"-look die botst met de zogenaamde traditionele "vrouwelijke codes" van reggaeton. Deze herinterpretatie van de Y2K-stijl – geïnspireerd door anime en tatoeages – versterkt haar imago als "queer queen", maar lokt ook spot uit op sociale media, waar ze ervan wordt beschuldigd "niet vrouwelijk genoeg" te zijn of "op een jongen te lijken".

Queer tegenreactie in stedelijk Latijns-Amerika

Haar directe rapstijl – zoals in "Lisa" of "Rookie of the Year" – omarmt de macho-codes van urban rap, waar flirten direct en ongefilterd is. Deze houding, vaak omschreven als een "agressief mannelijke positionering", ondermijnt de normen van een genre dat historisch gezien gekenmerkt wordt door patriarchaat en homofobie. Het resultaat: een felle online tegenreactie, waarbij sommigen haar "te mannelijk voor een lesbienne" vinden, wat de nog steeds sterke normatieve verwachtingen blootlegt, zelfs binnen haar eigen publiek.

Als openlijk lesbische kunstenaar daagt Young Miko conventies uit door lesbische relaties af te beelden zonder ze te reduceren tot lijden of marginalisering. Deze zichtbaarheid gaat echter gepaard met terugkerende seksistische en homofobe kritiek: opmerkingen over haar lichaam dat "te mannelijk" zou zijn, over haar uiterlijk zonder make-up, of over haar weigering om zich te conformeren aan traditionele gendercategorieën.

Dit contrast is des te opvallender nu zijn succes blijft groeien – uitverkochte concerten, met name in El Coliseo in 2025, en belangrijke samenwerkingen met artiesten uit het genre zoals de Colombiaanse Latin trap- en reggaetonzanger Karol G. Desondanks blijft er kritiek bestaan op sociale media zoals TikTok en Reddit, wat de spanningen tussen artistieke evolutie en cultureel verzet binnen de urbano-scene illustreert.

Genomineerd voor een Latin Grammy, uitverkochte XOXO-tour: Young Miko zet kritiek eindelijk om in kracht en creëert een veilige ruimte voor LGBTQ+-mensen in de Latin trap (een muzikaal subgenre van Latijns-Amerikaanse hiphop).