Model Heidi Klum betovert de wereld met deze jurk die op een standbeeld lijkt.

Er waren jurken, haute couture-creaties en spectaculaire sieraden. En dan was er Heidi Klum, die niet langer Heidi Klum was, maar een Grieks marmeren beeld dat tot leven was gekomen op de trappen van het Metropolitan Museum of Art. Een moment uit "een andere dimensie".

De koningin van Halloween verschijnt op het Met Gala.

Het Duits-Amerikaanse model, televisiepersoonlijkheid en actrice Heidi Klum staat bekend om haar spectaculaire Halloweenkostuums – elk jaar gaan haar transformaties viraal. Voor het Met Gala van 2026 en het thema "Kostuumkunst" paste ze dezelfde filosofie toe: alles uit de kast halen, niets halfslachtig doen en haar lichaam transformeren tot een waar kunstwerk.

De creatie is van de hand van Mike Marino, een Oscarwinnende make-upartist en vaste medewerker van Heidi Klum voor haar Halloween-looks. "Hij transformeerde de stof tot een sculptuur, waarbij hij latex en spandex met buitengewone precisie manipuleerde om de stilte, verfijning en illusie van gebeeldhouwd marmer na te bootsen," legde Heidi Klum uit op Instagram.

Een Grieks beeldhouwwerk dat weer tot leven is gewekt.

De look was geïnspireerd op klassieke sculpturen zoals Raffaele Monti's "De gesluierde Vestaalse Maagd". Heidi Klum was van top tot teen bedekt met latex en krijtgrijze bodypaint die gepatineerd marmer nabootste, en droeg een gedrapeerde "jurk", een bloemenkroon en sandalen – waarmee ze een perfect samenhangende Grieks-antieke fantasie creëerde. Gezichtsprotheses gaven de illusie van een stenen sluier die haar gezicht bedekte, en een bloemenkroon maakte deze museumgodin-achtige verschijning compleet.

Onherkenbaar, en dat was het doel.

Op sociale media was de reactie onmiddellijk en unaniem. Fans reageerden op X (voorheen Twitter) op een bericht van Variety met opmerkingen als: "KUNST. Ze heeft de boodschap begrepen." Een veelbesproken reactie vatte het perfect samen: "Ik herken Heidi Klum met protheses beter dan de echte Heidi Klum." Anderen schreven simpelweg: "Zij is de enige die het thema echt begreep," of "Een sculptuur in beweging? Oké. Dat is KUNST."

Op Instagram gaf Heidi Klum enthousiast commentaar op haar eigen look: "Ik hou van mode, ik hou van kunst, en ik vind het vooral geweldig als die twee samenkomen." Een uitspraak die beter dan welke kritische opmerking dan ook de geest samenvatte waarmee ze het Met Gala van 2026 benaderde: niet als een "sterrenoptreden", maar als een volwaardige artistieke performance.

Tom Kaulitz, slachtoffer van Medusa

Haar echtgenoot, de Duitse multi-instrumentalist en componist Tom Kaulitz, vergezelde haar op de rode loper – verkleed als een van Medusa's slachtoffers: een stenen figuur. Dit was een knipoog naar haar Halloweenkostuum van 2025, waarbij Heidi Klum zich transformeerde in Medusa met schubbenhuidprotheses, animatronische slangen in haar haar en felgroene contactlenzen. De rode draad die de Griekse mythologie en marmer met elkaar verbond, was daarmee compleet.

Kortom, Heidi Klum veranderde het Met Gala in een levend museum. Zij is de enige die elke rode loper benadert als een complete transformatievoorstelling. En die avond was zij werkelijk de enige die ook daadwerkelijk – echt – een kunstwerk werd.