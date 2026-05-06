In het water weet model Candice Swanepoel te betoveren in een schitterende omgeving.

"De maan van de andere kant ontmoet" – met dit poëtische onderschrift plaatste model Candice Swanepoel, beter bekend als een Victoria's Secret "Angel", haar nieuwste foto's op Instagram. In het water, badend in het licht, creëerde ze een van haar meest betoverende posts van dit moment.

Een legende die de toon zet.

Het bericht van Candice Swanepoel, met het onderschrift "De maan van de andere kant ontmoet", kreeg al snel meer dan 120.000 likes. Het onderschrift, zowel mysterieus als stralend, vat de sfeer van de foto's perfect samen: een mix van water, zon en stilte. Fans overspoelden de reacties met complimenten, die stuk voor stuk eensluidend waren: "Prachtig", "Gouden godin".

Een stijlvolle zwarte strandoutfit in turquoise water.

Voor deze fotoshoot droeg Candice Swanepoel een eenvoudige zwarte strandoutfit met dunne bandjes, waardoor de natuurlijke omgeving centraal stond – het heldere, glinsterende water dat het model als een juweel omringde. Haar licht vochtige haar, dat door het water op natuurlijke wijze naar achteren was gekamd, haar goudbruine teint en minimale make-up maakten het beeld compleet, dat eerder spontaan dan zorgvuldig geënsceneerd leek.

Een dubbel doel: zijn merk en een samenwerking.

De post had ook een promotioneel aspect: Candice Swanepoel presenteerde zowel haar eigen strandkledingmerk, Tropic of C, als een samenwerking met de luxe sportkledingretailer Alo. Het was een natuurlijke manier om een commerciële aanpak te integreren in content die authenticiteit uitstraalt – een van de grootste sterke punten van het model op sociale media gedurende meerdere jaren.

Een aanwezigheid op sociale media die net zo krachtig is als een campagne.

Met meer dan 18 miljoen volgers op Instagram heeft Candice Swanepoel nog steeds een aanzienlijke invloed op strandtrends. Haar posts – vaak genomen in spectaculaire natuurlijke omgevingen, altijd met een nonchalante uitstraling – genereren steevast veel reacties. Deze post is daarop geen uitzondering: binnen enkele uren was het een van haar meest gedeelde foto's van de lente van 2026.

Een poëtisch onderschrift, turquoise water en een stijlvolle zwarte outfit – Candice Swanepoel had niet veel nodig om een betoverend moment te creëren. Sterker nog, vaak bereikt ze met minimale inspanning de grootste impact op internetgebruikers.