"Wat een gelijkenis!": Model Adriana Lima deelt een foto met haar dochters.

Het Braziliaanse model Adriana Lima staat al meer dan 25 jaar in de schijnwerpers. Deze keer deelde ze een ander soort licht: dat van een fotoshoot met haar twee dochters, Valentina en Sienna, voor een speciale Moederdagcampagne. En de gelijkenis tussen de drie vrouwen bleef niet onopgemerkt bij internetgebruikers.

"Gebaseerd op mama": een campagne die voor zichzelf spreekt.

De "Modeled After Mom"-campagne van Victoria's Secret brengt Adriana Lima en haar twee dochters, Valentina (16) en Sienna (13), voor het eerst samen. Gefotografeerd door Zoey Grossman, bewegen de drie zich in een warme, huiselijke omgeving: een woonkamer, zachte verlichting en bijpassende loungewear en pyjama's in pastelkleuren. Deze bewust natuurlijke, bijna familiaire esthetiek contrasteert sterk met de gebruikelijke beelden van grote modecampagnes.

De verbazingwekkende gelijkenis

Dat was het eerste wat internetgebruikers opviel in de reacties onder de foto's. Valentina en Sienna hebben net als hun moeder lang bruin haar en een stralende glimlach. De foto's die op Instagram werden geplaatst – scènes waarin ze hun haar kammen, samen op de bank zitten, elkaar liefdevol begroeten en met make-up spelen – versterken deze gelijkenis tussen de drie generaties nog eens. "Wat een gelijkenis", "Klones", "Drie zussen" – de reacties stroomden met een veelzeggende regelmaat binnen.

"Een dag die ik nooit zal vergeten"

In een interview met People magazine beschreef Adriana Lima de ervaring met oprechte emotie: "Het was als een droom, ik voel me zo voldaan als moeder. Het was echt magisch om samen met hen een fotoshoot te kunnen doen. Het was een heel bijzonder moment, voor Moederdag. Het is een dag die ik nooit zal vergeten, en ik denk dat zij dat ook niet zullen doen." Dit zijn zeldzame woorden van een vrouw die heeft geleerd zorgvuldig te bepalen wat ze over haar privéleven deelt.

Valentina en Sienna, hun eerste stappen in de mode.

Voor de twee tienermeisjes betekende deze fotoshoot voor Victoria's Secret hun eerste professionele ervaring in de modewereld. Valentina overweegt al een carrière als model, terwijl Sienna meer neigt naar acteren. Twee verschillende paden, maar allebei even makkelijk voor de camera, wat niet verwonderlijk is gezien hun moeder.

Adriana Lima, een icoon die zichzelf opnieuw uitvindt als moeder.

Sinds haar debuut in 1999 heeft Adriana Lima een carrière opgebouwd aan de top van de internationale modewereld – meer dan twintig prestigieuze catwalkshows, campagnes over de hele wereld en een opmerkelijke lange carrière in een industrie die haar sterren snel uitput. Vandaag de dag toont ze een andere kant van zichzelf aan het publiek: die van een vervulde moeder, trots op haar dochters, die ervoor kiest om met hen een professioneel moment te delen dat doordrenkt is met een diepe persoonlijke betekenis.

Drie vrouwen, drie bijna identieke gezichten en een fotoshoot die nog lang na de fotoshoot in de familiegeschiedenis bewaard zal blijven. Adriana Lima heeft dus niet alleen haar genen doorgegeven aan Valentina en Sienna, maar hen ook hun eerste stappen laten zetten in een wereld die zij als geen ander kent.