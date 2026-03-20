Op 55-jarige leeftijd vertelt Uma Thurman openhartig over een levenskeuze waar ze nu spijt van heeft.

De Amerikaanse actrice, producente en model Uma Thurman vertelt openhartig over haar grootste spijt in het leven: dat ze New York nooit heeft verlaten om zich in Los Angeles te vestigen, ondanks haar bekendheid na Pulp Fiction.

Een keuze ingegeven door het moederschap.

In een interview met InStyle op 19 maart 2026 bekende het icoon van "Kill Bill": "Ik heb er altijd spijt van gehad dat ik niet naar LA ben verhuisd." Ze had daar een appartement gehuurd voor haar frequente filmopnames, maar raakte zes weken na het tekenen van het huurcontract zwanger van haar dochter Luna. Als moeder van drie kinderen – Maya en Levon met de Amerikaanse acteur, schrijver, regisseur en scenarioschrijver Ethan Hawke, en Luna met de Franse zakenman Arpad Busson – gaf ze prioriteit aan het onderwijs in New York en het model van de "school-up moms".

Gebrek aan integratie in Hollywood

"Ik ben nooit echt geïntegreerd geraakt in mijn professionele gemeenschap, en dat is jammer," klaagt ze. Nadat ze eerst in Boston en vervolgens in New York had gewoond, bouwde Uma een "A-list carrière zonder hoofdstukken" op in Hollywood, waar ze geen informeel netwerk had opgebouwd. "Dat had ik graag gewild," voegt ze er filosofisch aan toe: "Geluk is een keuze, ongeacht de omstandigheden."

Nu Luna (13) binnenkort naar de middelbare school gaat, kijkt Uma Thurman uit naar wat "vrije tijd" voor andere projecten. "Pretty Lethal" verschijnt op 25 maart op Amazon Prime, gevolgd door "Red, White & Royal Wedding". Deze late spijtbetuiging onthult een serene Uma Thurman, die haar familie boven de sterrenstatus stelt.

