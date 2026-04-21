Anne Hathaway maakt indruk in een volumineuze rode jurk.

Twintig jaar nadat ze Andy Sachs speelde in "The Devil Wears Prada", blijft de Amerikaanse actrice Anne Hathaway schitteren met haar gevoel voor stijl. Op de wereldpremière van het langverwachte vervolg domineerde ze de rode loper.

Een wereldprimeur onder de noemer mode.

De wereldpremière van "The Devil Wears Prada 2" vond plaats in New York City, voor het Lincoln Center, en bracht de voltallige originele cast weer samen: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt en Stanley Tucci. Het evenement voldeed aan alle verwachtingen op modegebied, met creaties van Louis Vuitton, Givenchy, Schiaparelli en vele anderen.

De cast had besloten dat de kostuums die tijdens de première gedragen werden, de volgende dag gedoneerd zouden worden aan het Comité ter Bescherming van Journalisten – een symbolisch gebaar dat een extra dimensie gaf aan deze toch al zeer verwachte avond.

Een op maat gemaakte, rode en sculpturale jurk van Louis Vuitton.

Gestyled door Erin Walsh, koos Anne Hathaway voor een op maat gemaakte rode satijnen jurk van Nicolas Ghesquière voor Louis Vuitton, versierd met puntige hoorns aan beide uiteinden van de halslijn. Het gestructureerde, strakke en precieze lijfje bood voldoende ruimte voor de overdreven volumineuze rok, waarvan de geplooide, opstaande kegels een architectonische en grafische kwaliteit aan het silhouet gaven, ver verwijderd van de traditionele baljurk.

Anne Hathaway completeerde de outfit met bijpassende open teenschoenen, lange oorbellen, een robijnring en een diamanten armband. Roze make-up en een zacht kapsel maakten de look af, waarbij alles, van top tot teen, perfect in harmonie was met een zelfverzekerd kleurenschema.

Het perspectief van de modepers

Onder waarnemers was de reactie unaniem: "Dit is de Anne die we kennen en waarderen: klassiek maar modern, romantisch maar verscherpt door een architectonische afwerking die de zoetheid tempert. En rood is altijd al haar kleur geweest – de impact was direct." Met het korsetlijfje en de volle rok was de look een eerbetoon aan de klassieke haute couture, terwijl ze tegelijkertijd een uitgesproken eigentijdse durf uitstraalde.

Met een van de meest memorabele verschijningen van de avond liet Anne Hathaway iedereen zien dat ze niet alleen een iconische actrice is, maar ook een waar stijlicoon. Eén ding is zeker: twintig jaar na "The Devil Wears Prada" blijft ze trends bepalen en de rode loper tot haar speelveld maken.