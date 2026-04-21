Anne Hathaway maakt indruk in een volumineuze rode jurk.

Fabienne Ba.
Twintig jaar nadat ze Andy Sachs speelde in "The Devil Wears Prada", blijft de Amerikaanse actrice Anne Hathaway schitteren met haar gevoel voor stijl. Op de wereldpremière van het langverwachte vervolg domineerde ze de rode loper.

Een wereldprimeur onder de noemer mode.

De wereldpremière van "The Devil Wears Prada 2" vond plaats in New York City, voor het Lincoln Center, en bracht de voltallige originele cast weer samen: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt en Stanley Tucci. Het evenement voldeed aan alle verwachtingen op modegebied, met creaties van Louis Vuitton, Givenchy, Schiaparelli en vele anderen.

De cast had besloten dat de kostuums die tijdens de première gedragen werden, de volgende dag gedoneerd zouden worden aan het Comité ter Bescherming van Journalisten – een symbolisch gebaar dat een extra dimensie gaf aan deze toch al zeer verwachte avond.

Een op maat gemaakte, rode en sculpturale jurk van Louis Vuitton.

Gestyled door Erin Walsh, koos Anne Hathaway voor een op maat gemaakte rode satijnen jurk van Nicolas Ghesquière voor Louis Vuitton, versierd met puntige hoorns aan beide uiteinden van de halslijn. Het gestructureerde, strakke en precieze lijfje bood voldoende ruimte voor de overdreven volumineuze rok, waarvan de geplooide, opstaande kegels een architectonische en grafische kwaliteit aan het silhouet gaven, ver verwijderd van de traditionele baljurk.

Anne Hathaway completeerde de outfit met bijpassende open teenschoenen, lange oorbellen, een robijnring en een diamanten armband. Roze make-up en een zacht kapsel maakten de look af, waarbij alles, van top tot teen, perfect in harmonie was met een zelfverzekerd kleurenschema.

Het perspectief van de modepers

Onder waarnemers was de reactie unaniem: "Dit is de Anne die we kennen en waarderen: klassiek maar modern, romantisch maar verscherpt door een architectonische afwerking die de zoetheid tempert. En rood is altijd al haar kleur geweest – de impact was direct." Met het korsetlijfje en de volle rok was de look een eerbetoon aan de klassieke haute couture, terwijl ze tegelijkertijd een uitgesproken eigentijdse durf uitstraalde.

Met een van de meest memorabele verschijningen van de avond liet Anne Hathaway iedereen zien dat ze niet alleen een iconische actrice is, maar ook een waar stijlicoon. Eén ding is zeker: twintig jaar na "The Devil Wears Prada" blijft ze trends bepalen en de rode loper tot haar speelveld maken.

"Ik leefde in een nachtmerrie": een actrice uit Bridgerton doorbreekt haar stilte over haar mentale gezondheid.
De jurk en de snit van zangeres Christina Aguilera zorgden voor veel ophef op de rode loper.

De jurk en de snit van zangeres Christina Aguilera zorgden voor veel ophef op de rode loper.

De Amerikaanse singer-songwriter Christina Aguilera was niet zomaar naar de Breakthrough Prize 2026 gekomen voor een publieke verschijning....

"Ik leefde in een nachtmerrie": een actrice uit Bridgerton doorbreekt haar stilte over haar mentale gezondheid.

De Britse actrice Ruby Barker, bekend van haar rol in de serie "Bridgerton", heeft besloten openhartig te zijn...

"Een wonder": Natalie Portman maakt op 44-jarige leeftijd bekend dat ze zwanger is.

Natalie Portman deelde dit onverwachte nieuws met grote dankbaarheid. De Israëlisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse verwacht haar derde...

Deze verschijning van model Gigi Hadid brengt een vintage jurk weer in de schijnwerpers.

Eén jurk, één silhouet, en een heel tijdperk herleeft. Door voor een halterjurk te kiezen voor de uitreiking...

Met deze jurk met metallic accenten creëert actrice Eva Longoria een onvergetelijke look.

Voor de opening van de nieuwe David Geffen-galerieën in het LACMA in Los Angeles koos Eva Longoria een...

Het nieuwe korte kapsel van actrice Jessica Chastain, op 49-jarige leeftijd, zorgt voor veel ophef.

De Amerikaanse actrice en producente Jessica Chastain, die jarenlang bekend stond om haar lange, golvende rode haar, verraste...