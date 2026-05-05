Irina Shayk zorgt voor opschudding met een creatie die volledig bestaat uit horloges en sieraden.

De creatie die het Russische model Irina Shayk droeg tijdens het Met Gala 2026, in de nacht van 4 op 5 mei, bestond volledig uit horloges, kettingen en sieraden en trok onmiddellijk alle aandacht op de rode loper.

200 uur handwerk

De creatie vergde meer dan 200 uur nauwgezet handwerk. Kettingen vervingen traditionele stiksels, een horloge diende als belangrijkste sluiting, metalen kettingen en armbanden omringden de armen en een ketting liep door tot aan de navel. Dit alles werd gecombineerd met een lange, zwierige zwarte rok die het geheel een samenhangend silhouet gaf – het ingetogen onderste deel zorgde ervoor dat de architectonische complexiteit van het bovenste gedeelte de hoofdrol kon spelen.

Dit stuk is ontworpen door Alexander Wang, die zijn concept in een persbericht als volgt beschreef: "Het ontwerp, bedoeld als een draagbaar archief, is gebaseerd op surrealistische principes en hercontextualiseert functionele objecten in de mode. Kettingen vervangen naden, sluitingen vervangen steken en horloges verankeren het lichaam als sluiting en focuspunt." Een artistiek statement dat perfect het thema "Fashion is Art" van het Met Gala 2026 samenvatte.

Het eerbetoon aan Dalí op de rode loper

De pers trok onmiddellijk parallellen met Salvador Dalí en zijn smeltende klokken – Irina Shayk werd op de rode loper omschreven als "een levende Dalí", waarbij het horloge zowel een accessoire als een structureel element van het kledingstuk werd, een alledaags object verheven tot de status van kunstwerk. Een surrealistische verwijzing die perfect paste bij een avond die juist tot doel had de grens tussen kleding en kunst te bevragen.

"Ze is zo oogverblindend."

Alexander Wang onthulde aan Entertainment Tonight de oorsprong van zijn inspiratie: "Ik werd simpelweg geïnspireerd door haar energie. Ze is zo oogverblindend dat ik dacht: 'Laten we die energie stoppen in de meest decadente sieraden en de meest ongelooflijke horloges. Het draait allemaal om het lichaam. Mode is kunst.'" Een eenvoudig uitgangspunt – de aanwezigheid van Irina Shayk – transformeerde in een stijlmanifest.

Horloges in plaats van naden, kettingen in plaats van stof, 200 uur vakmanschap - Irina Shayk droeg niet zomaar "een outfit naar het Met Gala van 2026". Ze belichaamde een idee, en dat was precies wat de avond vereiste.