Op 47-jarige leeftijd verrast Kourtney Kardashian met deze vernieuwde "gotische" look.

Voor haar 47e verjaardag verraste Kourtney Kardashian haar fans met een stijl die afweek van haar gebruikelijke esthetiek. Haar verjaardagsoutfit, die ze op Instagram deelde, trok al snel de aandacht en combineerde Y2K-invloeden met een moderne interpretatie van de gothic-stijl.

Een look ergens tussen gothic, Y2K en rock.

De outfit van Kourtney Kardashian bestaat uit een zwart minijurkje met kanten details, gecombineerd met een gebreid vest met textuur. Het geheel roept een gemoderniseerde "girly-goth"-esthetiek op, kenmerkend voor een sterke terugkeer naar de stijl van de jaren 2000. Kourtney Kardashian maakte deze look compleet met opvallende accessoires: een lange jas met luipaardprint, zwarte kniehoge laarzen en een oversized zonnebril.

Accessoires met een sterkere boodschap

De accessoires voegen een symbolische dimensie toe. Een opvallend detail is een opvallende zilveren ketting met een doodskophanger, die de rock- en ietwat underground-uitstraling van de outfit versterkt. Deze stijlkeuze weerspiegelt een bredere trend waarbij beroemdheden de gothic-stijl herinterpreteren door deze te combineren met luxe en eigentijdse items.

Een esthetiek die persoonlijke uitstraling en modetrends combineert.

Kourtney Kardashian, die de afgelopen jaren bekend stond om haar modekeuzes die vaak beïnvloed werden door een minimalistische esthetiek, verrast hier met een terugkeer naar een meer expressieve stijl. Deze tijdelijke verandering illustreert de groeiende vrijheid van publieke figuren om verschillende stijlwerelden te verkennen, zonder beperkt te zijn tot één enkele visuele identiteit.

Met deze vernieuwde "gotische" look voor haar verjaardag bevestigt Kourtney Kardashian haar talent om met modeconventies te spelen. Door Y2K-nostalgie, rockinvloeden en hedendaagse accenten te combineren, maakte ze een memorabele verschijning die de interesse in de glamrock-esthetiek nieuw leven inblies.