Zangeres Olivia Rodrigo maakt furore in een kanten outfit.

De Amerikaanse singer-songwriter, muzikante en actrice Olivia Rodrigo straalt meer zelfvertrouwen uit dan ooit tevoren. Voor een recente fotoshoot ter promotie van haar derde album koos ze voor een look waarin kant gecombineerd wordt met verfijnde textielversieringen. Het resultaat zorgde direct voor veel ophef op sociale media.

Een topje van geborduurd kant met een haute couture uitstraling.

Olivia Rodrigo verschijnt in een klein, bh-achtig kanten topje van Versace. Het kledingstuk, dat als een waar kunstwerk is vormgegeven, is bezet met sierlijk metallic borduurwerk en omlijst door een zwarte bies die het vakmanschap van de stof benadrukt. Onder de warme studioverlichting weerkaatsen de ingelegde steentjes gouden glinsteringen, waardoor het hele silhouet een bijna filmische kwaliteit krijgt.

De structuur van het lijfje – ergens tussen sierlijk kant en ingewikkeld metaalwerk – roept zowel de haute couture van de jaren 2000 als hedendaagse Italiaanse avondjurken in herinnering. Een gedurfde keuze, perfect geworteld in de "gotisch-luxe" esthetiek die Olivia Rodrigo de afgelopen seizoenen heeft verkend.

Een redactioneel silhouet, ergens tussen zwart en glanzend in.

Om de outfit compleet te maken, koos Olivia Rodrigo voor een gestructureerde rok met hoge taille in donkere tinten, die een sterk contrast vormt met de lichtheid van de top. De fotoshoot, gefotografeerd door Ryan McGinley, speelt met de pose: armen boven het hoofd geheven, rug tegen een muur met textuur, blik recht vooruit.

Het beeld, dat bijna sculpturaal is, doet denken aan een redactioneel portret uit een ander tijdperk – alsof een diva uit de jaren 50 is ondergedompeld in de hedendaagse mode. Sculpturale gouden oorbellen verlengen de verticale lijnen van het silhouet en zorgen voor precies de juiste hoeveelheid metallic glans die het borduurwerk op de top weerspiegelt.

Op het gebied van schoonheid: een universum geïnspireerd op het oude Hollywood.

Wat haar kapsel betreft, koos Olivia Rodrigo voor beweging. Haar bruine haar was gestyled in lange, zachte golven die door de wind werden meegevoerd en haar gezicht subtiel omlijstten. Deze look contrasteerde met de grafische, strakke stijl van haar kleding, waardoor de hele fotoshoot een natuurlijke uitstraling kreeg.

Voor haar make-up koos ze voor een stralende huid, geaccentueerde ogen en een diepe bessenkleur – bijna granaatkleurig – op de lippen, die de look een dramatisch accent gaf. Deze aanpak was rechtstreeks geïnspireerd op de grote iconen van de Amerikaanse cinema uit de jaren 50.

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Een mode-icoon dat zich profileert met zijn nieuwe album.

Deze verschijning is geen toeval. Olivia Rodrigo bereidt zich voor op de release van haar derde studioalbum, "you seem pretty sad for a girl so in love", op 12 juni. En elk van haar optredens in de afgelopen weken lijkt, beeld voor beeld, bij te dragen aan het visuele universum van dit nieuwe meesterwerk: gotische verwijzingen, ingewikkeld kantwerk, donkere kleurenpaletten met metallic accenten.

Deze stijlverandering is allesbehalve onbeduidend voor iemand die een paar jaar geleden vooral de kaart van de "kleurrijke tienerpop" speelde. Tegenwoordig lijkt Olivia Rodrigo een meer bewuste, meer verhalende mode te presenteren, waarbij elke outfit is opgevat als een fragment van een verhaal dat verteld moet worden.

Met dit kleine, geborduurde kanten topje van Versace maakt Olivia Rodrigo een van haar meest stijlvolle modestatements van het jaar. Slechts enkele dagen voor de release van haar nieuwe album geeft ze zichzelf de mogelijkheid om haar imago te vernieuwen – zonder iets van haar unieke karakter te verliezen. Een strategie die nu al perfect lijkt te zijn uitgevoerd.