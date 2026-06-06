Bella Hadids nieuwste vintage strandlook zorgt voor veel ophef.

Het Amerikaanse model Bella Hadid lijkt zich meer dan ooit op haar gemak te voelen met haar imago. Na een veelbesproken verschijning in Cannes plaatste ze een reeks foto's op Instagram, genomen aan boord van een jacht aan de Franse Rivièra, in een uitgesproken retro strandoutfit die reacties van haar fans uitlokte.

Een staalblauw badpak uit één stuk van Miyake Design Studio.

Op de foto's die Bella Hadid deelde, steekt haar silhouet scherp af tegen de witte achtergrond van de brug. Ze draagt een diep staalblauw badpak uit één stuk, een creatie van het prestigieuze Japanse modehuis Miyake Design Studio – opgericht door de legendarische couturier Issey Miyake en nu bekend om zijn functionele, baanbrekende ontwerpen.

Het ontwerp omarmt volledig technische eenvoud. Een mouwloze tanktop, een rechte ronde halslijn en donkere letters op de voorkant: alle kenmerken van minimalistische sportkleding zijn aanwezig. Deze aanpak staat ver af van de opzichtige silhouetten die vaak geassocieerd worden met de stranden van Saint-Tropez – en sluit perfect aan bij de kenmerkende stijl van Bella Hadid, die bekendstaat om haar voorliefde voor gestructureerde snitten en grafische volumes.

Een retro model met een sterke jaren 90-vibe.

Het detail dat het verschil maakt, is de hoge uitsnijding bij de heupen. Een "high-cut" stijl die direct doet denken aan de zwempakken van Olympische zwemmers uit de jaren 90, of de iconische kledingstukken uit "Baywatch", die in dezelfde periode populair waren.

Dit was precies wat een reactie van fans in de reacties uitlokte. Velen zagen het als een duidelijke verwijzing naar de "jaren negentig pop"-esthetiek die veel modellen van Bella Hadids generatie de afgelopen seizoenen hebben omarmd. Deze snit heeft ook een specifiek visueel effect: het verlengt het silhouet en geeft het badpak zijn volle grafische breedte terug.

Zongebruinde schoonheid en rechthoekige brillen

Wat haar kapsel betreft, koos Bella Hadid voor een volledig ontspannen look. Haar karamelblonde haar, nog vochtig van de zon en warrig door de zeebries, was ofwel naar achteren over haar schouders gekamd of losgelaten. Dit sloot perfect aan bij de eenvoud van de jurk die ze droeg, en past helemaal bij de "clean beach hair"-trend die stylisten van modebladen elke zomer graag weer nieuw leven inblazen.

Haar gebruinde huid en een rechthoekige zwarte zonnebril vormen de finishing touch. Minimalistische sieraden, ingetogen accessoires: alles aan de look ademt een strandachtige sfeer uit, zonder enige overdaad.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Bella 🦋 (@bellahadid)

Een uiterlijk dat haar schoonheidsmerk weerspiegelt.

Deze fotoserie is geen toeval. Bella Hadid maakt momenteel een drukke periode door met haar cosmeticamerk Ôrəbella, dat ze in 2024 lanceerde en actief promoot op sociale media. Verschillende van haar recente verschijningen, in Cannes en Saint-Tropez, lijken rechtstreeks te zijn bedoeld als een visuele weerspiegeling van het geur- en kleurenuniversum van het merk. Elke post draagt dan ook dezelfde boodschap uit: een stralende en resoluut natuurlijke uitstraling.

Met dit staalblauwe badpak van Miyake Design Studio laat Bella Hadid een van haar meest verbluffende zomerlooks zien. Ze bewijst dat haar kenmerkende stijl zich blijft ontwikkelen: een mix van minimalistische strengheid, invloeden uit de jaren 90 en haar eigen unieke, levendige energie. Dit badpak zal deze zomer ongetwijfeld een hit zijn op het strand.