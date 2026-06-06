Zangeres Christina Aguilera koos voor een jurk met uitsnijdingen tijdens haar meest recente publieke optreden.

De Amerikaanse singer-songwriter Christina Aguilera lijkt zich nog nooit zo op haar gemak te voelen in haar eigen huid. Tijdens een recent publiek optreden droeg ze een smetteloze witte jurk van Tom Ford, waarvan de kunstig geplaatste uitsnijdingen direct voor veel ophef op sociale media zorgden.

Een witte jurk van Tom Ford

Op de foto's die viraal gingen op X, poseert de zangeres van "Genie in a Bottle" vol zelfvertrouwen in een lange, perfect op maat gemaakte witte jurk. Het kledingstuk, gemaakt van een soepele en gladde stof, volgt de contouren van Christina Aguilera zonder haar te belemmeren.

Wit, een veeleisende kleur bij uitstek, speelt hier een structurerende rol: het accentueert het kapsel en de teint en geeft de hele look een bijna stralende kwaliteit. Het is ook een kleur die perfect past bij het "sublieme popster"-imago dat Christina Aguilera sinds begin jaren 2000 heeft gecultiveerd.

Diep decolleté en split: het kenmerkende dubbele element.

Twee details maken de jurk in het bijzonder speciaal. Ten eerste de diepe decolleté, die een lange verticale lijn creëert in het hart van het silhouet. Ten tweede de split. Deze is hoog en schuin naar de zijkant lopend en onthult bij elke stap het been van Christina Aguilera. Deze snit geeft het hele silhouet beweging en zou niet misstaan hebben op de rode lopers van de jaren 90, toen XXL-splitten de covers van elk modeblad sierden. Het algehele effect is een perfect gebalanceerd silhouet – waarbij elke snit precies op zijn plaats is – en de witte kleur voegt direct een verfijnde touch toe.

Een schone en effectieve schoonheidsbehandeling.

Wat haar kapsel betreft, koos Christina Aguilera voor eenvoud. Haar kenmerkende platinablonde haar liet ze los, gestyled in lange, zachte lokken die haar gezicht omlijstten. Deze aanpak geeft de algehele look een natuurlijke uitstraling.

Wat de make-up betreft, ligt de focus op de ogen. De oogmake-up accentueert de intense uitstraling van Christina Aguilera's gezicht en vormt een perfecte aanvulling op het eenvoudige, minimalistische kapsel. Aan haar voeten verlengen de hoge hakken haar silhouet nog verder, dat door de hoge split al langer oogt.

OMG, ze ziet er zo goed uit!! pic.twitter.com/zGTqgOQSRl — XtinaLoverr™️ (@XtinaLoverr) 5 juni 2026

Een mode-icoon dat perfect bij het DNA past.

Los van de kledingkeuze, doet deze verschijning denken aan wat al meer dan vijfentwintig jaar kenmerkend is voor Christina Aguilera: zelfvertrouwen in haar lichaam, een voorliefde voor zogenaamde "gedurfde" snitten en een manier om een sterke identiteit te claimen zonder zich daar ooit voor te verontschuldigen.

In een tijd waarin verschillende van haar tijdgenoten, zoals de Amerikaanse actrice Anne Hathaway of de Mexicaans-Amerikaans-Libanese actrice, regisseur en producent Salma Hayek, ook steeds vaker in zogenaamd "gedurfde" outfits verschijnen, illustreert deze Tom Ford-jurk van Christina Aguilera een bredere trend: die van uitgesproken zelfverzekerde mode, op alle leeftijden.

Met deze onberispelijke look van Tom Ford geeft Christina Aguilera een masterclass in stijl. Een kenmerkende look die nooit uit de mode raakt en steeds weer trends zet.

