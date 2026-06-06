Op 49-jarige leeftijd trekt Anna Faris de aandacht in een sculpturale jurk.

De Amerikaanse actrice en producente Anna Faris maakte een triomfantelijke comeback. Voor de wereldpremière van het zesde deel van de "Scary Movie"-reeks, die plaatsvond op 3 juni 2026 in het Paramount Theatre in Los Angeles, verscheen ze in een sculpturale jurk van Mônot - en haar verschijning op de rode loper zorgde voor een sensatie.

Een jurk op maat met een vloeibaar effect.

Op de foto's die sindsdien circuleren, poseert Anna Faris in een lange zwarte jurk bedekt met pailletten, die direct in de stof zijn geborduurd om een opvallend "vloeibare illusie"-effect te creëren. Bij elke beweging reflecteert de stof het licht, waardoor het geheel een bijna metallic uitstraling krijgt.

Dit op maat gemaakte kledingstuk is van het Libanese modehuis Mônot, opgericht in 2019 door ontwerper Eli Mizrahi. Het merk is uitgegroeid tot een vaste waarde op de rode loper dankzij de perfecte pasvorm en de kunstzinnige panelen. Met een lange zoom, aansluitend bij de buste en heupen, en een A-lijn rok die naar de zoom toe zachtjes uitloopt, heeft het silhouet direct een sculpturaal effect.

De uitsparing

Het detail dat de jurk onvergetelijk maakt, zijn natuurlijk de uitsnijdingen. Aan weerszijden van Anna Faris' taille onthullen twee splitten de heupen van de actrice, waardoor een scherpe onderbreking in de visuele lijn ontstaat. Dit is een kenmerkend element dat inmiddels herkenbaar is bij het modehuis Mônot, dat de "uitsnijding"-esthetiek wereldwijd op de rode loper populair heeft gemaakt.

Aan de voorkant structureert een halterhals het silhouet van de nek tot de taille, terwijl aan de achterkant een enkele band het geheel bij elkaar houdt en een U-vormige rug onthult. Een architectonische styling onder leiding van styliste Alexandra Mandelkorn, die ook werkt met artiesten zoals de Amerikaanse soulzangeres en songwriter Janelle Monáe en de Amerikaanse countryzangeres Lainey Wilson.

Retro kapsel à la Pamela Anderson

Qua haar en make-up maakt de styling een gedurfde statement. Anna Faris koos voor een lage, nonchalante knot die doet denken aan de jaren 2000, à la Pamela Anderson, met gordijnpony die zachtjes over haar gezicht valt. Deze retro snit contrasteert met de moderniteit van haar outfit en geeft de hele look een uniek tintje.

Op het gezicht: intense smokey eye make-up om de ogen te accentueren, en nude roze lippen met een glanzende finish. Lange, bungelende zwarte oorbellen verlengen de verticale lijn van de halterhals. Aan de voeten: zwarte platformpumps van Larroudé – een verdere knipoog naar de retro glamour van de jaren 2000.

Anna Faris woont de wereldpremière van Paramount Pictures' "Scary Movie" bij in het Paramount Theater in Los Angeles. pic.twitter.com/rgxhG1qFFu — More Culture Less Pop (@culturelesspop) 4 juni 2026

Met haar verschijning op de première van "Scary Movie" maakte Anna Faris een van haar meest verbluffende modestatements op de rode loper van de afgelopen jaren. Ze bewees dat elegantie niet wordt afgemeten aan leeftijd of voorzichtigheid, maar aan een oprecht verlangen om te durven.

