Actrice Emily Blunt schittert in een sculpturale jurk versierd met 400 parels.

Emily Blunt dans « Le Diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

De Brits-Amerikaanse actrice Emily Blunt maakte onlangs een verpletterende indruk op de première van "The Devil Wears Prada 2" in New York. Ze was aanwezig in het Lincoln Center en gaf een theatrale maar verfijnde verschijning, waarmee ze haar status als toonaangevend stijlicoon op de internationale rode loper bevestigde.

Een haute couture jurk met uitzonderlijk vakmanschap.

Voor dit evenement droeg Emily Blunt een creatie van Schiaparelli uit de haute couture collectie lente/zomer 2026. Deze sculpturale jurk, opgebouwd uit meerdere lagen ivoorkleurige tule, onderscheidde zich door zijn luchtige en volumineuze constructie. Volgens het modehuis kostte het stuk bijna 4000 uur werk, waarbij duizenden zijden veren werden toegevoegd om de spectaculaire en bijna etherische uitstraling te versterken.

400 parels voor een unieke, juweelachtige schittering.

Het waren de sieraden die ieders aandacht trokken. De actrice droeg creaties van Mikimoto uit de collectie "Les Pétales Place Vendôme Rosés". Geïnspireerd door de delicate beweging van rozenblaadjes, combineerden deze stukken roségoud, diamanten en gekweekte Akoya-parels. In totaal bestond dit uitzonderlijke ensemble uit bijna 400 parels: een choker versierd met tientallen parels, vergezeld van bijpassende armbanden en oorbellen, die samen een stralende en kostbare harmonie creëerden.

Een sterke trend rondom de heruitgevonden parel.

De keuze voor deze stukken illustreert een duidelijke trend: de heropleving van de parel in een eigentijdse uitvoering. Verre van zijn klassieke imago, vindt de parel zichzelf vandaag de dag opnieuw uit door middel van moderne en gedurfde ontwerpen, gepromoot door iconische juweliershuizen. Gecombineerd met een jurk zo verfijnd als die van Emily Blunt, onderstreept deze meesterlijke combinatie van parels en diamanten een subtiel evenwicht tussen traditie en moderniteit.

Kortom, met deze verschijning bewijst Emily Blunt eens te meer haar onberispelijke gevoel voor stijl. Tussen spectaculaire haute couture en uitzonderlijke sieraden creëert de actrice een memorabele look die perfect de evolutie van hedendaagse chic illustreert, waarbij elk detail een kunstwerk op zich wordt.

Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Op 57-jarige leeftijd durft actrice Lucy Liu het meest fascinerende kleine zwarte jurkje van dit moment te dragen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

