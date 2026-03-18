Op 44-jarige leeftijd ziet Jessica Alba er prachtig uit in een glinsterende zwarte jurk.

De Amerikaanse actrice, model en ondernemer Jessica Alba showde onlangs haar verbluffende figuur op het Vanity Fair Oscar Party in een glinsterende zwarte jurk die de klassieke zwarte jurk in een haute couture-uitvoering herinterpreteerde.

Een figuurcorrigerende zwarte jurk

Voor het feest na de Oscars arriveerde Jessica Alba bij het Los Angeles County Museum of Art in een op maat gemaakte creatie, volledig geborduurd met zwarte pailletten. De jurk, met een recht, strapless lijfje, creëerde een gebeeldhouwde lijn over de buste voordat hij uitliep in een kolomrok met een split en versierd met 3D-veren aan de zoom, wat bij elke stap voor extra beweging zorgde. De diepe decolleté verlengde het silhouet en bood een perfecte balans tussen verfijning en moderniteit.

Zwarte accessoires en een paar lichte accenten.

Jessica Alba koos voor een volledig zwarte outfit, waarbij ze haar jurk combineerde met pumps met spitse neuzen en een satijnen clutch. Om een contrast te creëren met de donkere achtergrond, voegde ze precies de juiste hoeveelheid glamour toe: diamanten ringen en bungelende oorbellen die de flitsen van de camera's weerkaatsten. Deze minimalistische accessoirekeuze zorgde ervoor dat de jurk alle aandacht trok en benadrukte tegelijkertijd het slanke silhouet.

Een natuurlijke schoonheidsbehandeling

Op het gebied van beauty koos de ster uit "Fantastic Four" voor een volumineuze föhnkapsel met zachte krullen en een middenscheiding, gestyled door haarstyliste Brittney Ryan. Haar zongebruinde make-up accentueerde haar teint: iriserende oogschaduw, roze perzikkleurige wangen en glanzende lippen voor een stralende finish.

Een op elkaar afgestemde verschijning van het stel

Hoewel het paar apart poseerde op de rode loper, koos haar partner, de Amerikaanse acteur Danny Ramirez, die Colombiaans-Mexicaanse roots heeft, ook voor zwart, met een licht opengeknoopt overhemd, een bijpassend jasje en een strakke pantalon. Samen vormden ze een chic en perfect op elkaar afgestemd duo, ingetogen maar zeer elegant voor deze belangrijke avond van het awardseizoen.

Met haar glinsterende zwarte jurk, etherische veren en stralende make-up bewees Jessica Alba dat ze op 44-jarige leeftijd de kunst van het perfect presenteren van haar figuur op de rode loper als geen ander beheerst. Een vernieuwde zwarte jurk, elegant, feestelijk en ongelooflijk flatterend tegelijk.