Serena Williams schittert in een zeldzame video met haar dochter, waarin ze een trui-jurk draagt.

Anaëlle G.
@serenawilliams/Instagram

Serena Williams deelde onlangs een Instagram-reel met twee outfits en een lief moment met haar jongste dochter, Adira River (2 jaar). Het bericht, met als onderschrift "Genietend van deze fase van het moederschap en van ME!" , viert het moederschap en moeiteloze stijl.

Een chique beige sweaterjurk (en meer)

De tennislegende draagt eerst een zandkleurige trui-jurk met V-hals, gecombineerd met lang blond haar, donkere smokey eyes, opvallende wimpers, glinsterende highlighter en ogenschijnlijk natuurlijke lippen. Een sprankelend horloge, een delicate ketting en diamanten oorbellen maken deze casual-chique look compleet.

Ze combineert dit met een lichtblauwe crop top die in de taille als een getailleerd shirt is, een donkerblauwe jeans met hoge taille, neon zalmkleurige pumps en unisex sieraden, waaronder een blauwe ring. Haar kapsel en make-up blijven hetzelfde voor een moeiteloze streetstyle.

Een schattig moment met Adira

Het hoogtepunt: Adira poetst haar tanden, waarna Serena haar teder in haar armen neemt en met een veelbetekenende glimlach de tandenborstel weghaalt. De eenvoudige en authentieke scène legt een alledaags moment vast, ver weg van de schijnwerpers en trofeeën. Serena Williams, moeder van twee dochters met Alexis Ohanian – Olympia en Adira – belichaamt een vreugdevol en zelfverzekerd moederschap, zoals je dat zelden op het scherm ziet. Tussen haar gelach, spontane gebaren en liefdevolle blikken door laat ze zien dat achter het sporticoon een aanwezige, zachte moeder schuilgaat, die zich intens inzet voor die kleine momenten die samen de mooiste herinneringen vormen.

Uiteindelijk weet Serena Williams topsport, mode en het ouderschap met bewonderenswaardig gemak te combineren. Deze video laat perfect zien hoe ze succesvol de overstap heeft gemaakt naar een vervullend leven na haar tenniscarrière. Ze blijft een absolute icoon, bewonderd om haar authentieke gezinsleven.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
