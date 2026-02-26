Search here...

Deze 38-jarige actrice vertelt openhartig over haar problemen met borstvoeding en de uitdagingen van het moederschap.

Léa Michel
De Amerikaanse actrice, singer-songwriter, schrijfster, styliste en producer Hilary Duff spreekt openhartig over haar worstelingen met borstvoeding, een onderwerp dat haar nog steeds diep raakt. Als gast in de podcast "Call Her Daddy " van 25 februari 2026 bespreekt de ster uit "Lizzie McGuire" de druk die ze ervaart als "koppige jonge moeder" met haar vier kinderen.

Intieme uitdagingen bij het geven van borstvoeding

Hilary Duff, moeder van Luca (13), Banks (7), Mae (4) en Townes (21 maanden), onthult dat haar ervaringen met borstvoeding gepaard gingen met frustratie, vooral bij haar jongste, Townes. "Ze kwam niet aan in gewicht, ik gaf haar non-stop borstvoeding, en toch was ze mijn vierde kind... Ik was zo koppig dat ik geen bijvoeding wilde geven!" vertrouwde ze presentator Alex Cooper toe. Ze beschrijft een diepgeworteld gevoel van falen: "Je wilt alles voor je kind zijn, je draagt ze, je bevalt... En toch voelde het niet natuurlijk aan, in tegenstelling tot wat je op Reels ziet." Na een pauze van twee weken voelde Hilary Duff, ondanks het aanvankelijke schuldgevoel, een enorme opluchting.

Maatschappelijke en persoonlijke druk

De voormalige Disney-ster benadrukt deze instinctieve druk: "We zijn geprogrammeerd om ons kind met ons lichaam te voeden, terwijl mannen maar één ding hoeven te doen." Borstvoeding geven aan Luca duurde het langst; elk volgend kind was ingewikkelder, totdat ze zich bevrijdde van het oordeel. Hilary Duff had deze worstelingen al eerder gedeeld: in 2021, toen Mae geboren werd, besprak ze haar lage melkproductie; in 2019, toen Banks geboren werd, gaf de overstap naar flesvoeding haar meer tijd voor haar gezin.

Een bevrijdend getuigenis voor moeders

Door het taboe te doorbreken, moedigt Hilary Duff nieuwe moeders aan zich niet schuldig te voelen over de realiteit van borstvoeding. Haar boodschap, die consistent is gebleven sinds haar thuisbevallingen in water van Mae en Townes, viert alle vormen van moederschap als "magische en uitdagende avonturen" die erkenning verdienen.

Via haar berichten op sociale media en in interviews benadrukt de actrice het belang van openlijk praten over de periode na de bevalling: extreme vermoeidheid, hormonale schommelingen, fysieke pijn, maar ook onvoorwaardelijke liefde en een gevoel van kracht. Ze herinnert ons eraan dat elke ervaring uniek is en dat er geen enkele 'juiste' manier is om moeder te zijn. Door openhartige momenten over borstvoeding, kwetsbaarheid en twijfels te delen, helpt ze realiteiten te normaliseren die vaak worden verzwegen.

Uiteindelijk vindt deze openhartige en ongeremde benadering weerklank bij miljoenen moeders, omdat Hilary Duff ons eraan herinnert dat alle vormen van moederschap – exclusief of gemengd – respect en steun verdienen. Haar boodschap benadrukt de behoefte aan steun – of die nu medisch, familiair of vanuit de gemeenschap is – en onderstreept de solidariteit tussen vrouwen. Voor haar doet het erkennen van de uitdagingen niets af aan de schoonheid van de reis; integendeel, het stelt ons in staat om die reis in al haar waarheid te omarmen. Hilary Duff idealiseert het moederschap dus geenszins, maar biedt een authentieke visie: een veeleisend, soms uitputtend, maar diepgaand transformerend pad, waarop elke moeder vriendelijkheid, respect en bewondering verdient.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
