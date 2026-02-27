Op de rode loper breekt deze actrice de regels met een nonchalant detail.

Op de rode loper worden outfits vaak tot in de puntjes uitgedacht. Tijdens de César Awards van 2026 koos de Franse actrice Leïla Bekhti ervoor om alle verwachtingen te trotseren met een onverwachte modestatement.

Leïla Bekhti durft een nonchalante twist te geven tijdens de César Awards

Tijdens de César Awards-uitreiking van 2026 trok Leïla Bekhti alle aandacht met een look die afweek van de traditionele avondkleding. Ze was genomineerd voor Beste Actrice voor haar rol in Ken Scotts "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan" en verscheen op de rode loper in een op maat gemaakte creatie van Ami.

Haar getailleerde jurk, met de licht uitlopende zoom, straalde tijdloze elegantie uit. Het detail dat echter echt opviel, bevond zich elders: een trui die om haar schouders was gebonden, die haar bovenlichaam omlijstte en een meer ontspannen uitstraling gaf.

Een bericht gedeeld door Zoé Tondut 🫐 (@justezoe)

Een silhouet dat tot in de kleinste details is ontworpen.

De outfit, ontworpen door Alexandre Mattiussi, oprichter en artistiek leider van Ami, speelde met contrasten. De jurk, getailleerd aan de bovenkant en uitlopend vanaf de heupen, deed denken aan bepaalde lijnen geïnspireerd op de jaren 50. Open muiltjes met hakken maakten de look compleet, terwijl een opvallende ketting en subtiele oorbellen een vleugje kleur toevoegden. De trui, over de schouders geknoopt, brak met het verwachte beeld van formele kleding. Dit eenvoudige, bijna alledaagse gebaar bracht een vleugje spontaniteit in een sterk geformaliseerde omgeving.

De rode loper, een proeftuin.

De Franse actrice Leïla Bekhti staat erom bekend opvallende stijlkeuzes te maken. Tijdens de César Awards van 2024 koos ze voor een botergele satijnen jurk, die contrasteerde met de overwegend zwarte outfits. Haar benadering van de rode loper is gebaseerd op consistentie: ze geeft de voorkeur aan sterke silhouetten zonder opzichtig te zijn. De geknoopte trui hier vervaagt de grens tussen avondkleding en alledaagse kleding. Deze keuze weerspiegelt een bredere evolutie in de rode loper-cultuur, waarbij beroemdheden steeds vaker informele elementen in hun verfijnde outfits verwerken.

Een nieuwe kijk op chic

De trui die over de schouders wordt geknoopt, lange tijd geassocieerd met een preppy stijl, heeft de afgelopen seizoenen een opmerkelijke comeback gemaakt. Gespot op de catwalks van Jacquemus, Loewe en Ami, heeft dit detail bewezen een krachtig element te zijn dat een outfit kan transformeren. Gedragen met een jeans, straalt het moeiteloze elegantie uit. Over een formele jurk, zoals Leïla Bekhti laat zien, zorgt het voor een opvallend contrast.

De look van Leïla Bekhti tijdens de César Awards van 2026 illustreert een bredere trend: een minder rigide, meer persoonlijke chic. In plaats van vast te houden aan een strikt idee van formele kleding, biedt ze een meer eigentijdse interpretatie. Het contrast tussen de onberispelijke jurk en de trui die nonchalant over haar schouders hangt, zorgt voor een subtiel evenwicht. Op sociale media werd haar look veelvuldig becommentarieerd en geprezen om zijn moderniteit.

Tijdens de César Awards van 2026 liet Leïla Bekhti zien dat een simpel detail een avondoutfit compleet kan veranderen. Door een trui over haar jurk te knopen, doorbrak ze de conventies van de rode loper en behield ze tegelijkertijd een verfijnde elegantie. Een ingetogen maar opvallend mode-statement dat ons eraan herinnert dat stijl soms afhangt van een onverwachte ingreep.