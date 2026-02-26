Deze zangeres werd live op televisie het doelwit van racistische opmerkingen en bevindt zich daardoor in het middelpunt van een controverse.

De Franse schrijver en uitgever Richard Millet veroorzaakte op 23 februari 2026 opschudding tijdens het CNews-programma "L'Heure des pros" door Aya Nakamura een "grote Malinese zangeres" te noemen. Deze opmerkingen, die door velen als racistisch, seksistisch en fatfobisch werden beschouwd, brachten presentator Pascal Praud er zelfs toe een openbare verontschuldiging te eisen.

Opruiende opmerkingen

Gevraagd naar een reactie op de slotceremonie van de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina, verklaarde Richard Millet: "Ik geef de voorkeur aan La Traviata boven die enorme Malinese zangeres die optrad voor de Franse Academie." Hij verwees naar het optreden van Aya Nakamura tijdens de opening van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar ze samen met de Republikeinse Garde op de Pont des Arts optrad en nummers als "Djadja", "Pookie" en klassiekers zoals "For Me Formidable" van Aznavour zong.

Het panel reageerde direct: columniste Sarah Saldmann noemde de opmerkingen respectloos en Pascal Praud probeerde de discussie te sussen door erop te wijzen dat je iemand fysiek niet op die manier beschrijft. Richard Millet hield echter vol en sprak van een "provocatie", waarmee hij de toch al gespannen sfeer verder verergerde.

De tussenkomst van Pascal Praud en zijn gedwongen verontschuldiging

Pascal Praud hield vol: "U brengt ons, de zender en mij in een lastige positie, want uiteindelijk ben ik de verantwoordelijke." Hij vroeg expliciet: "Ik wil gewoon dat u uw excuses aanbiedt aan deze jonge vrouw" (Aya Nakamura). Met tegenzin gaf Richard Millet gehoor aan het verzoek, nadat hij zijn openhartigheid had verdedigd: "Ik noem de dingen bij hun naam, en als schrijver zeg ik ook waar het op neerkomt. Mijn excuses." Deze woordenwisseling vindt plaats terwijl CNews sancties van Arcom oploopt vanwege discriminerende opmerkingen. Sinds 2019 zijn er al 26 boetes opgelegd, met een totaalbedrag van meer dan € 630.000.

Online reacties van fans

De opmerkingen zorgden al snel voor veel ophef op sociale media, waar duizenden gebruikers openlijk racisme en schaamteloze fatfobie aan de kaak stelden. Op X (voorheen Twitter) circuleerden screenshots van het fragment massaal, vergezeld van hashtags als #AyaNakamura en #CNewsRacist, waarmee Richard Millet werd bestempeld als een "xenofobe afgedankte ster". Fans verdedigden de zangeres en benadrukten haar wereldwijde succes.

Aya Nakamura, een frequent doelwit van racisme.

De Frans-Malinese superster, die 4,6 miljoen volgers heeft op Instagram en de auteur is van haar vijfde album, "Destinée", dat in november 2025 verschijnt, had al een klacht ingediend wegens cyberpesten na haar optreden op de Olympische Spelen van 2024. Tien extreemrechtse activisten werden in september 2025 veroordeeld tot boetes van € 1.000 tot € 3.000 voor ernstige openbare belediging. Deze aanvallen maken helaas deel uit van een golf van racistische kritiek op haar selectie voor de Olympische Spelen, die werd veroordeeld als symbool van Franse diversiteit.

Uiteindelijk illustreert deze zaak de terugkerende spanningen rondom het mediadiscours op CNews en benadrukt ze de veerkracht van Aya Nakamura in het licht van racisme, waarmee haar status als essentiële culturele figuur ondanks de controverses wordt bevestigd.