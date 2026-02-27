Adriana Lima zet met een "natuurlijke" look de sociale media in vuur en vlam.

Adriana Lima, Braziliaans model en beroemd ambassadrice van het merk Victoria's Secret, zorgde onlangs voor opschudding met een Instagram-carrousel getiteld "Februari in LA", waarop ze poseert, gewikkeld in een witte handdoek, op haar bed.

Een bericht dat het simpel houdt.

Zittend op een hemelbed met smetteloos beddengoed, in een zacht verlichte kamer, lijkt Adriana Lima even in een moment van rust te verkeren. Haar blik, die lichtjes in het raam verzonken is, straalt de natuurlijke elegantie uit die haar legende op de catwalk heeft gevestigd. De sfeer is intiem, bijna stil, ver verwijderd van de drukte van modeshows en flitsende camera's.

De serie van negen foto's legt verschillende facetten van haar dagelijks leven in Los Angeles vast. Spelend met licht en schaduw deelt ze onder andere een selfie die ze in de sportschool nam, met haar haar haastig vastgebonden. Dit contrasteert sterk met het gepolijste imago dat het publiek spontaan associeert met het voormalige Victoria's Secret-model. Hier is geen sprake van geraffineerde enscenering: alleen de authenticiteit van een spontaan vastgelegd moment. Deze eenvoud benadrukt een tijdloze schoonheid, vrij van kunstmatigheid. We zien een vrouw in vrede, vol zelfvertrouwen, die haar leeftijd en haar levensreis volledig omarmt.

Onder de post stroomden de fans toe. Reacties stroomden binnen: "een engel", "goddelijk mooi", "nog steeds de koningin". Tientallen rode hartjes, GIF's van catwalkscènes die haar iconische jaren in herinnering brachten, en enthousiaste oproepen voor meer foto's completeerden deze golf van digitale bewondering. Tussen nostalgie en hernieuwde bewondering getuigen deze beelden van een onverminderde verbondenheid met haar publiek – een mix van fascinatie voor het icoon en oprechte genegenheid voor de vrouw.

Een triomfantelijke terugkeer na Victoria's Secret.

Adriana Lima, 44 jaar oud en moeder van drie kinderen, is een belangrijke figuur in de mode-industrie. In 2025 vierde ze een symbolische mijlpaal: haar 20e Victoria's Secret Fashion Show, waar ze op de catwalk verscheen getooid met gouden en zilveren vleugels. Een krachtig, bijna mythisch beeld, dat eraan herinnert waarom ze nog steeds geassocieerd wordt met de flamboyante en theatrale esthetiek van het merk. Deze nieuwe post, gedeeld vanuit Los Angeles, versterkt die uitstraling, maar plaatst het tegelijkertijd in een meer persoonlijke realiteit.

Samenvattend prijzen de meeste reacties het charisma van Adriana Lima, waarmee haar status als levende legende wordt bevestigd, ondanks enkele sporadische kritieken, die helaas onvermijdelijk zijn in het digitale tijdperk. Adriana Lima bewijst hiermee eens te meer dat elegantie niet alleen in uiterlijk schuilt, maar ook in het vermogen om met zelfvertrouwen en sereniteit door de mediadrukte heen te navigeren.