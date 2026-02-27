César Awards 2026: Isabelle Adjani roept mannen op om "op te komen voor vrouwen"

Op 26 februari 2026 creëerde Isabelle Adjani in de Olympia een van de meest memorabele momenten van de51e César-uitreiking door alle aanwezige mannen op te roepen op te staan ter ondersteuning van vrouwelijke slachtoffers van geweld wereldwijd. Dit symbolische gebaar, gevolgd door een collectieve staande ovatie, bracht het publiek in vervoering en had een grote impact, ook buiten de filmwereld.

Een krachtige inaugurele toespraak over film

Een levende legende van de filmwereld, met vijf César Awards – een absoluut record in de geschiedenis van de ceremonie – Isabelle Adjani bracht eerst een eerbetoon aan het acteervak voordat ze de prijs voor Beste Acteur uitreikte aan Laurent Laffite. "Ik heb altijd een beetje huiverig gestaan voor de uitdrukking 'beste'. Beste van wat? Er zijn films die je vormen, je in hun greep houden en je vervolgens weer loslaten. De wereld is angstaanjagend, meer dan ooit tevoren. De filmwereld moet haar blijven filmen zonder opsmuk," verklaarde ze geëmotioneerd.

Plechtig pleidooi voor universele broederschap

Met een plechtig gebaar wendde Isabelle Adjani zich vervolgens tot de mannen in de zaal: "Ik vraag alle mannen in deze zaal om op te staan en zich uit te spreken, zodat vrouwen, absoluut alle vrouwen die slachtoffer zijn van geweld, van alle vormen van geweld, weten dat jullie aan hun kant staan. En dat jullie solidariteit niet stopt bij de grenzen van ons land. Jullie komen ook op voor Iraanse vrouwen, voor Afghaanse vrouwen, om onze rechten en de rechten van alle vrouwen die slachtoffer zijn van een wereld in oorlog te verdedigen. Dank jullie wel."

De reactie was onmiddellijk: de hele zaal stond op en mompelde instemmend, waardoor er een zeldzame golf van energie ontstond voor de ogen van Isabelle Adjani, die zichtbaar ontroerd was door deze solidariteit.

Isabelle Adjani, een activiste van het eerste uur.

Deze toespraak maakt deel uit van Isabelle Adjani's voortdurende inzet voor vrouwenrechten. Als pionier in de strijd tegen intimidatie in de Franse filmwereld sinds de jaren 2010 en actief voorstander van de #MeToo-beweging, maakte ze al indruk tijdens de César Awards van 2020 door zich uit te spreken over geweld.

De actrice uit "Possession", "Camille Claudel" en "Queen Margot" bevestigt hiermee haar status als geëngageerde kunstenares en transformeert de ceremonie tot een universeel platform voor wereldwijde zusterschap. Dit gebaar zal een van de hoogtepunten van de César Awards 2026 blijven: het moment waarop de Franse cinema letterlijk opkwam voor vrouwen over de hele wereld.