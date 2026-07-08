Sofia Vergara betuigt haar steun aan haar land met een selfie die veel reacties uitlokt.

Ter ere van het FIFA Wereldkampioenschap 2026™ plaatste de Colombiaans-Amerikaanse actrice, model, producer en televisiepresentatrice Sofia Vergara een selfie op Instagram, waarop ze de kleuren van haar land draagt en het shirt van het Colombiaanse nationale team aanheeft. De post werd goed ontvangen door haar volgers, hoewel sommigen vonden dat ze de Verenigde Staten had moeten steunen.

Een selfie in de kleuren van Colombia.

Op deze zonnige foto, genomen in een bloemrijke tuin, poseert Sofia Vergara met een brede glimlach in het gele Colombiaanse shirt. De outfit, met accenten in blauw en rood, de kleuren van de nationale vlag, straalt trots en vreugde uit. Qua make-up droeg ze een natuurlijke, stralende look en liet ze haar lange bruine haar loshangen. Een eenvoudige en stralende verschijning, perfect passend bij de zomerse sfeer van de wedstrijd.

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Een trotse Colombiaan

Deze keuze zal niemand verbazen die Sofia Vergara kent. De actrice, geboren in Barranquilla, Colombia, heeft nooit haar diepe verbondenheid met haar geboorteland verborgen gehouden. Gedurende haar carrière heeft ze haar roots gevierd en Colombia met trots vertegenwoordigd, waardoor ze een van de meest herkenbare Colombiaanse figuren ter wereld is geworden. Het was dan ook een logische keuze om het team van haar land te steunen tijdens een dergelijk evenement.

Gemengde reacties

In de reacties overlaadden haar volgers haar met complimenten en prezen ze haar stijl en haar onmiskenbare trots. Een paar internetgebruikers merkten echter op dat de actrice, die al jaren in de Verenigde Staten woont, "haar adoptieland had kunnen steunen". Dit leidde tot een klein debat over haar dubbele culturele achtergrond, wat velen ontroerend vonden. Er is immers niets mis mee om beide landen te koesteren. En bovenal staat Sofia Vergara vrij om te delen wat ze wil op haar sociale media: ze heeft de goedkeuring van internetgebruikers niet nodig om te bestaan, haar keuzes te uiten of het team te steunen waar ze om geeft.

Met deze selfie in de kleuren van Colombia toonde Sofia Vergara op een natuurlijke en humoristische manier haar trots. Door haar geboorteland te steunen en tegelijkertijd haar dubbele cultuur te omarmen, heeft ze wederom iedereen – of bijna iedereen – voor zich gewonnen.