In Biarritz laat Kristen Stewart de combinatie van jurk en korte broek weer stralen.

Léa Michel
Extrait du film « Love Lies Bleeding »

De Amerikaanse actrice, regisseur en performer Kristen Stewart is nooit bang geweest om de gebaande paden te verlaten. Tijdens het Biarritz Film Festival 2026 (23-28 juni) koos ze voor een "onverwachte" combinatie: een jurk over een korte broek. Deze combinatie, geheel in lijn met haar voorliefde voor subversieve looks, zorgde zeker voor de nodige reacties.

Een combinatie van een jurk en een korte broek.

Voor deze gelegenheid droeg Kristen Stewart een gebreide jurk van Chanel in zwart met crèmekleurige en rode details. Daaronder droeg ze een bijpassende zwarte short met dezelfde kleurrijke bies aan de zoom. De jurk werd in de taille geaccentueerd met een zwart-gouden riem en de look werd afgemaakt met zwarte loafers en een zonnebril. Een gedurfde en grafische look.

Internetgebruikers zijn verdeeld

Deze combinatie, die de meningen van internetgebruikers verdeelde, illustreert perfect de stijl van Kristen Stewart. De actrice heeft al lange tijd een onconventionele benadering van mode, waarbij ze klassieke codes graag doorbreekt om een verrassing te creëren. Het dragen van een short onder een jurk (of een lange trui) is daar een uitstekend voorbeeld van: een keuze die alledaagse kledingstukken een nieuwe interpretatie geeft en er een onverwachte draai aan geeft.

En dat is precies waar mode om draait: experimenteren, plezier hebben en je losmaken van regels. Vrouwen zouden immers, net als iedereen, zich moeten kunnen kleden zoals ze willen, zonder dat hun uiterlijk of kledingkeuze onderwerp van discussie wordt. Mode is een ruimte voor persoonlijke expressie, geen voorwendsel om lichamen te beoordelen of te dicteren wat acceptabel is om te dragen.

Een trend die terugkeert.

Naast de stijlvolle verwijzing is deze combinatie van jurk en short onderdeel van een bredere trend. De combinatie van een jurk en short, die lange tijd over het hoofd werd gezien, maakt een comeback en wordt geprezen om zijn praktische en relaxte uitstraling. Door deze look op de rode loper te dragen, draagt Kristen Stewart bij aan de heropleving van dit idee en bewijst ze dat het ook op een chique manier gestyled kan worden.

Met deze combinatie van jurk en korte broek maakte Kristen Stewart een opvallende verschijning. Haar aanwezigheid in Biarritz had een specifieke reden: ze is voorzitter van de jury van het Biarritz Filmfestival (23-28 juni). En daarmee bewees ze eens te meer dat ze het leuk vindt om mensen in het ongewisse te laten. Dit bevestigt alleen maar haar status als mode-icoon.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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