Zendaya laat haar prachtige figuur zien in een opvallende, moderne outfit.

De Amerikaanse actrice en producente Zendaya heeft wederom haar onberispelijke gevoel voor stijl op de rode loper bewezen. In Berlijn maakte ze furore in een op maat gemaakt zwart leren Louis Vuitton-ensemble tijdens het promotie-evenement voor "Spider-Man: Brand New Day", samen met de Britse acteur Tom Holland.

Een op maat gemaakt Louis Vuitton-outfit

Zendaya was aanwezig bij een fanevenement op de beroemde Uber Platz in Berlijn voor de aankomende "Spider-Man"-film. De film, getiteld "Spider-Man: Brand New Day", markeert de terugkeer van de actrice als MJ naast Tom Holland, die de spinachtige held speelt. Voor deze promotionele verschijning had de actrice zorgvuldig een outfit uitgekozen die tot in de kleinste details was ontworpen en perfect aansloot bij het universum van de film.

Het pronkstuk van deze outfit is een tweedelig zwart leren ensemble, ontworpen door Louis Vuitton en speciaal op maat gemaakt voor Zendaya. Het Franse modehuis, dat regelmatig met Zendaya samenwerkt, creëerde een look die zowel ingetogen is in het kleurenpalet als resoluut eigentijds in de snit. De keuze voor zwart leer illustreert perfect de dramatische dimensie die voor deze outfit werd nagestreefd. Deze stilistische samenhang bevestigt Zendaya's positie als een van de meest herkenbare ambassadrices van het Franse modehuis.

Een kort topje in veststijl

Het bovenstuk van de outfit heeft een bijzonder verfijnde snit: een kort, vestachtig ontwerp met een brede, diepe V-hals. Deze constructie, ergens tussen een top en een getailleerd kledingstuk in, illustreert Louis Vuittons creativiteit in het herinterpreteren van klassieke kledingstukken. Het is verre van een simpele crop top, maar speelt in op sterke couture-invloeden en gebruikt kleermakerstechnieken om ze te transformeren tot een ultracontemporain silhouet.

Een rok met een lage taille en een spectaculaire sleep.

Ook het onderste deel van de outfit straalt stijl en lef uit. De rok, die de heuplijn volgt, valt tot op de grond en loopt vervolgens uit in een werkelijk spectaculaire sleep. Deze combinatie – een cropped top en een lange rok met sleep – creëert een opvallend contrast tussen de precisie van de snit en de bijna koninklijke uitstraling van de rok.

Sieraden van Lydia Courteille met een spinnenwebmotief.

Om haar eerbetoon aan het universum van de film compleet te maken, koos Zendaya voor bijzonder kostbare en symbolische sieraden. Ze droeg oorbellen van Lydia Courteille, versierd met spinnenwebmotieven, en een bijpassende ring. Deze sieraden vormen een subtiele maar herkenbare verwijzing naar de wereld van "Spider-Man".

Een make-uplook die subtiel verwijst naar de superheld.

Ook op het gebied van beauty zette Zendaya's make-up dit zorgvuldig uitgewerkte thema voort. Haar look bestond uit glinsterende paarse oogschaduw, aangevuld met een zilveren detail onder haar ogen dat het licht ving. Haar wimpers, subtiel gestyled om een bijna spinnenachtig effect te creëren ("spinnenwimpers"), waren een andere verwijzing naar het universum van de film. Dit alles werd gecompleteerd door een stralende gebruinde teint, nude lippen en donkere nagels.

Een "bixie"-kapsel van Ursula Stephen

Het kapsel was niet aan het toeval overgelaten. Zendaya droeg een "bixie"-kapsel, een mix van een jongensachtig kapsel en de klassieke pixie-cut, gestyled door haar vaste haarstyliste Ursula Stephen. Deze korte coupe, die de afgelopen maanden bijzonder populair is onder beroemdheden, markeert ook een stap in Zendaya's stijlontwikkeling, aangezien ze nu moeiteloos wisselt tussen lange en korte kapsels, afhankelijk van haar verschijning.

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"Method-dressing" als kenmerk

Met deze verschijning in Berlijn bevestigt Zendaya eens te meer haar meesterschap in 'method dressing', de kunst van het kleden in directe relatie tot het werk of personage dat wordt gepromoot. Tijdens de vorige 'Dune'-filmtournee had Zendaya al talloze looks laten zien die aansloten bij de esthetiek van de film, in nauwe samenwerking met Law Roach. Deze aanpak, die inmiddels een waar handelsmerk is geworden, transformeert elke promotionele verschijning in een zorgvuldig uitgedacht mode-moment.

Met haar op maat gemaakte zwarte leren pak van Louis Vuitton, haar sieraden met spinnenwebmotief van Lydia Courteille en haar make-up die subtiel geïnspireerd is op de film, maakt Zendaya hiermee een van haar meest memorabele promotionele optredens van het jaar.