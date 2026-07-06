Tussen schelpen en bloemen kiest Kehlani voor een opvallende zomerlook.

Léa Michel
@kehlani / Instagram

Terwijl ze zich voorbereidt op haar wereldtournee, deelde de Amerikaanse singer-songwriter Kehlani een levendige, zomerse strandlook op sociale media. Met bloemenprints en accessoires van schelpen koos ze voor een zonnige en ontspannen stijl die haar fans meteen voor zich won.

Een zomerse, zonnige uitstraling

Voor deze verschijning koos Kehlani voor een zomerse, bohemian look met strandthema. Ze droeg een witte short met een rode bloemenprint, gecombineerd met een riem met schelpjes voor een uitgesproken zomerse touch. De look werd compleet gemaakt met een witte top, oorringen met schelpjes en een delicate parelketting. Nude make-up en lange, losse, natuurlijke krullen maakten deze zonovergoten look af.

Een sfeer aan zee

Los van de afzonderlijke kledingstukken, roept deze look een complete sfeer op. Schelpen, parels en bloemenprints roepen direct beelden op van zomer, zand en vakantie. Deze 'mermaidcore'-trend, geïnspireerd op de onderwaterwereld, wint steeds meer aan populariteit op sociale media. Met dit ensemble omarmt Kehlani deze strandachtige esthetiek volledig: zacht, natuurlijk en verfrissend levendig.

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Een bericht gedeeld door Kehlani (@kehlani)

Fans overtuigd

Het bericht zorgde, niet geheel onverwacht, voor een golf van enthousiaste reacties. In de reacties overlaadden internetgebruikers Kehlani met complimenten. "Ze is helemaal de trend", "Een echte Moana!" waren slechts enkele van de vele bewonderende berichten.

Een zanger in het nieuws

Dit optreden komt op een druk moment voor Kehlani. Ze bracht haar nieuwe, naar zichzelf vernoemde album "KEHLANI" uit op 24 april 2026, haar 31e verjaardag. Ze bereidt zich nu voor om deze nieuwe nummers live te promoten tijdens haar "Kehlani World Tour", die in augustus 2026 van start gaat met concerten in Noord-Amerika, Europa, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Met deze zomerse look met schelpen en bloemen maakt Kehlani een stralende en trendy verschijning. Trouw aan haar gevoel voor stijl bevestigt ze haar voorliefde voor verfijnde looks en haar huidige strandinspiratie. Het zal haar fans ongetwijfeld in vervoering brengen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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