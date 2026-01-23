Search here...

Deze 44-jarige Braziliaanse model showt haar figuur op het strand.

Anaëlle G.
Het Braziliaanse model en actrice Alessandra Ambrosio plaatste onlangs een foto op Instagram die meteen veel aandacht trok. De voormalige Victoria's Secret Angel straalt op een tropisch strand, met haar voeten in turquoise water en uitzicht op een horizon van bergen en zeilboten.

Natuurlijke elegantie

Gekleed in een saffraanoranje outfit – een korte broek en een bolero (een kort jasje/open vestje) – en afgemaakt met een strohoed, belichaamt het Braziliaanse model een stralende en serene schoonheid. Deze foto, waarschijnlijk genomen in Brazilië, weerspiegelt Alessandra's verbondenheid met haar roots, evenals haar toewijding aan een levensstijl die sport, welzijn en persoonlijk evenwicht in balans brengt.

Een golf van online bewondering

Het bericht genereerde binnen enkele uren honderdduizenden likes en een lawine aan lofbetuigingen. Internetgebruikers prezen unaniem haar tijdloze charisma: "Je bent een godin, tijdloos!" , "Op 44-jarige leeftijd ben je inspirerender dan ooit", "Absoluut een voorbeeld op het strand." Tussen de hartjes- en vuur-emoji's en bewonderende berichten door was de steun overweldigend.

Als ambassadrice voor wellnessmerken en medeoprichter van haar eigen badkledinglijn inspireert Alessandra Ambrosio veel verder dan de catwalk. Deze strandfoto's passen in een consistent traject: dat van een vrouw die de jaren met sereniteit doorstaat, een authenticiteit die haar fans blijven bewonderen.

