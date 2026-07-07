In een witte bodysuit presenteert model Irina Shayk een "gedurfde" look.

Het Russische model Irina Shayk deelde foto's van een nieuwe modecampagne op Instagram, waarop ze haar verbluffende verschijning in een witte bodysuit en een zonovergoten look laat zien. De reeks zomerse foto's, een mix van luxe en een strandachtige sfeer, trok direct de aandacht van haar volgers.

Een wit bodysuit en een zongebruinde uitstraling.

Centraal in deze campagne staat een opvallend kledingstuk: een witte bodysuit met een diepe halslijn, die eenvoud en contrast benadrukt. Irina Shayk combineerde de bodysuit met een grote zwarte zonnebril en felrode lippenstift, wat een levendig kleuraccent aan de look toevoegde. Poseerend in de buitenlucht straalt Irina Shayk een look uit die zowel ingetogen als assertief is, geheel in lijn met haar minimalistische en grafische stijl. Een verschijning die, niet geheel verrassend, veel ophef veroorzaakte.

Naast de kledingstukken zelf, roept deze campagne een complete sfeer op. Tussen kustlandschappen en verfijnde outfits creëert de shoot een gepolijste esthetiek, kenmerkend voor grote modecampagnes. Deze artistieke regie laat perfect zien hoe natuurlijk Irina Shayk voor de camera staat en bevestigt haar status als een gewild model voor dit soort projecten.

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Een zomercampagne

Deze foto's maken deel uit van de zomercampagne van Revolve. In de hele serie toont Irina Shayk verschillende trendy zomerlooks. Op een van de foto's poseert ze buiten in een metallic jurk met open rug; op een andere foto ontspant ze op het strand. De collectie combineert high-end mode met een kustsetting, wat resulteert in een look die zowel zonnig als uitgesproken editorial is.

Fans overtuigd

Het bericht lokte, niet geheel onverwacht, een stortvloed aan reacties uit. In de reacties overlaadden internetgebruikers Irina Shayk met complimenten. "Ongelooflijk", "Schitterend supermodel ", "Een ware koningin" waren slechts enkele van de vele bewonderende berichten. Al deze reacties tonen de aanhoudende fascinatie voor Irina Shayk aan.

Met deze witte bodysuit en deze zomercampagne maakt Irina Shayk opnieuw een elegante en verfijnde entree. Ze bewijst wederom haar gevoel voor stijl en haar gemak voor de camera. Het zal haar fans, die altijd reikhalzend uitkijken naar haar nieuwe looks, ongetwijfeld in vervoering brengen.