Emma Watson verscheen, zoals zelden voorkomt, in het openbaar in Londen, samen met prins William.

De Britse actrice Emma Watson, die zich de afgelopen jaren grotendeels op de achtergrond heeft gehouden, maakte een opvallende verschijning in Londen. Ze woonde een evenement bij dat gewijd was aan natuurbehoud, samen met prins William en de Britse acteur en producent Benedict Cumberbatch. De gelegenheid bood haar de kans om in een elegante tweekleurige jurk te worden gezien.

Een zwart-witte jurk

Voor deze gelegenheid koos Emma Watson voor een jurk van Jacquemus genaamd "La Robe Pisello". Het ontwerp speelde met contrasten, met een aansluitend zwart lijfje met een ronde halslijn en korte mouwen, waaronder een ketting met antieke parels en een hartvormige hanger te zien was. Vanaf de heupen liep de stof uit in een witte katoenen poplin rok met verschillende ruches. Een spel van overlagen en bloemmotieven maakte dit silhouet met lage taille compleet.

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Een vastberaden verschijning

Los van de stijl had dit uitje een bijzondere betekenis. Emma Watson nam deel aan een forum dat georganiseerd werd in het kader van het United for Wildlife-initiatief, gesteund door de Royal Foundation, tijdens de Klimaatactieweek. Deze betrokkenheid sluit aan bij de waarden van Emma Watson, die al lange tijd bekendstaat om haar activisme voor milieu- en feministische doelen. Prins William en Benedict Cumberbatch waren ook aanwezig bij het evenement.

Een "discrete" actrice

Deze verschijning was des te opmerkelijker gezien de geringe publieke belangstelling voor Emma Watson in de afgelopen jaren. De actrice, die als kind doorbrak in de "Harry Potter"-saga, zette haar carrière geleidelijk aan op een lager pitje om zich te richten op haar studie en activisme. Elk van haar publieke optredens wordt daarom nauwlettend gevolgd door haar fans, die blij zijn haar weer te zien.

Met deze tweekleurige Jacquemus-jurk maakte Emma Watson een elegante en tegelijkertijd betrokken verschijning. Door modeverfijning te combineren met een zaak die haar na aan het hart ligt, liet de actrice iedereen zien dat ze stijl en overtuiging perfect weet te combineren. Het is dan ook geen verrassing dat haar fans hier erg blij mee waren, want zij zijn altijd blij haar weer in de schijnwerpers te zien.