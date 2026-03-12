Deze Olympische gymnaste combineert kracht en elegantie en presenteert een van haar sterkste looks.

Anaëlle G.
@jordanchiles/Instagram

De Amerikaanse turnster Jordan Chiles combineerde kracht en elegantie in een van haar meest opvallende verschijningen. Tijdens het TIME Women of the Year Gala 2026 schitterde de Amerikaanse medaillewinnares in een zilveren Tony Ward Couture-jurk, waarin atletische kracht samensmolt met de verfijning van haute couture.

Een jurk met uitsnijdingen en een diepgaande boodschap.

Jordan Chiles droeg een zilveren, nauwsluitende jurk – een stuk uit de herfst/wintercollectie 2023/2024 – naar het TIME Women of the Year Gala 2026. De jurk had een asymmetrische, mouwloze halslijn en was volledig bedekt met pailletten. Een uitsnijding in de taille was versierd met bordeauxrode en zwarte borduursels, die een "wond" symboliseerden die haar "sterker" maakte.

Deze door Jason Rembert gestylede look benadrukte het silhouet van Jordan Chiles, met diamanten oorbellen, een strakke föhnbehandeling van SherriAnn Cole en een stralende make-up met lange wimpers van Dee Carrion.

Een emotioneel geladen gala

Voorafgaand aan de avond nam de Amerikaanse turnster Jordan Chiles deel aan het TIME Women of the Year Leadership Forum in een blazerjurkje van Helsa Studio met een grote witte strik op de kraag. Ze was daar samen met de Amerikaanse basketbalster Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) en de Amerikaanse international Kelley O'Hara (olympisch voetbal) aanwezig voor een paneldiscussie over de kracht van vrouwensport – een perfecte setting voor haar zelfverzekerde uitstraling.

Fans gefascineerd door de kracht ervan

Sinds het evenement stromen de reacties binnen: "Spieren en elegantie, Jordan, je bent een krijger!" of "Deze uitsnijding is krachtig, je draagt je kracht als een kroon!" , roepen fans uit, waarmee ze deze Olympische atlete bewonderen die tegenslagen omzet in mode-triomfen.

Kortom, Jordan Chiles combineert topsport met haute couture in een look die veerkracht symboliseert. Deze jurk met de tekst "gewond maar sterker" belichaamt perfect haar levensreis en bewijst dat ware elegantie voortkomt uit openlijk getoonde kwetsbaarheid.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Actrice Lily-Rose Depp blaast de luipaardprint nieuw leven in met stijl.
Article suivant
Op 60-jarige leeftijd laat Cindy Crawford haar make-upvrije look zien en deelt ze haar ochtendroutine.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

In een jurk versierd met kristallen trekt Lucy Liu alle ogen naar zich toe.

De Amerikaanse actrice, producente, regisseuse, schilderes en beeldhouwster Lucy Liu zorgde in een met kristallen bezaaide jurk voor...

Op 60-jarige leeftijd laat Cindy Crawford haar make-upvrije look zien en deelt ze haar ochtendroutine.

Het Amerikaanse supermodel Cindy Crawford bewijst dat ze geen kunstgrepen nodig heeft om te stralen. Het iconische model...

Actrice Lily-Rose Depp blaast de luipaardprint nieuw leven in met stijl.

Modetrends maken vaak een comeback nadat ze als ouderwets worden beschouwd. Luipaardprint is daar een goed voorbeeld van....

"Een zeldzaam charisma": op 57-jarige leeftijd bewijst Gillian Anderson dat de catwalk toegankelijk is voor alle leeftijden.

De Amerikaanse actrice Gillian Anderson, ster van "The X-Files", liep vol zelfvertrouwen over de catwalk tijdens de Parijse...

"De nieuwe Pamela Anderson": dit model maakt furore in de cast van de volgende "Baywatch".

Het Amerikaanse model en televisiepersoonlijkheid Brooks Nader is toegevoegd aan de cast van de reboot van "Baywatch". Ze...

Zendaya verrast iedereen met een kort kapsel en een minimalistische look.

Zendaya verraste iedereen met een ultrachique kort kapsel en een minimalistische look die alle ogen op zich gericht...