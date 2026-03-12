Deze Olympische gymnaste combineert kracht en elegantie en presenteert een van haar sterkste looks.

De Amerikaanse turnster Jordan Chiles combineerde kracht en elegantie in een van haar meest opvallende verschijningen. Tijdens het TIME Women of the Year Gala 2026 schitterde de Amerikaanse medaillewinnares in een zilveren Tony Ward Couture-jurk, waarin atletische kracht samensmolt met de verfijning van haute couture.

Een jurk met uitsnijdingen en een diepgaande boodschap.

Jordan Chiles droeg een zilveren, nauwsluitende jurk – een stuk uit de herfst/wintercollectie 2023/2024 – naar het TIME Women of the Year Gala 2026. De jurk had een asymmetrische, mouwloze halslijn en was volledig bedekt met pailletten. Een uitsnijding in de taille was versierd met bordeauxrode en zwarte borduursels, die een "wond" symboliseerden die haar "sterker" maakte.

Deze door Jason Rembert gestylede look benadrukte het silhouet van Jordan Chiles, met diamanten oorbellen, een strakke föhnbehandeling van SherriAnn Cole en een stralende make-up met lange wimpers van Dee Carrion.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jordan Chiles (@jordanchiles)

Een emotioneel geladen gala

Voorafgaand aan de avond nam de Amerikaanse turnster Jordan Chiles deel aan het TIME Women of the Year Leadership Forum in een blazerjurkje van Helsa Studio met een grote witte strik op de kraag. Ze was daar samen met de Amerikaanse basketbalster Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) en de Amerikaanse international Kelley O'Hara (olympisch voetbal) aanwezig voor een paneldiscussie over de kracht van vrouwensport – een perfecte setting voor haar zelfverzekerde uitstraling.

Fans gefascineerd door de kracht ervan

Sinds het evenement stromen de reacties binnen: "Spieren en elegantie, Jordan, je bent een krijger!" of "Deze uitsnijding is krachtig, je draagt je kracht als een kroon!" , roepen fans uit, waarmee ze deze Olympische atlete bewonderen die tegenslagen omzet in mode-triomfen.

Kortom, Jordan Chiles combineert topsport met haute couture in een look die veerkracht symboliseert. Deze jurk met de tekst "gewond maar sterker" belichaamt perfect haar levensreis en bewijst dat ware elegantie voortkomt uit openlijk getoonde kwetsbaarheid.