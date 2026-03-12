Actrice Lily-Rose Depp blaast de luipaardprint nieuw leven in met stijl.

Modetrends maken vaak een comeback nadat ze als ouderwets worden beschouwd. Luipaardprint is daar een goed voorbeeld van. Tijdens de Parijse Fashion Week trok de Frans-Amerikaanse actrice en model Lily-Rose Depp alle aandacht met een outfit die deze iconische print weer in de schijnwerpers zette.

Een opvallende verschijning tijdens de Chanel-modeshow.

De Chanel herfst/winter 2026/2027 show, gehouden in het Grand Palais tijdens de Parijse Fashion Week, bracht talloze beroemdheden uit de film- en modewereld samen. Onder de gasten op de eerste rij viel Lily-Rose Depp op in een outfit van top tot teen in luipaardprint. De Frans-Amerikaanse actrice en model droeg een midi-jurk met brede bandjes, versierd met de print, gecombineerd met een bijpassende hoed. De outfit werd afgemaakt met meer ingetogen accessoires, waaronder een bordeauxrode Chanel-tas en pumps in een neutrale tint, die een contrast vormden met de dierenprint.

Een iconische modeprint.

Luipaardprint neemt een speciale plaats in de modegeschiedenis in. Populair geworden in de jaren 40 en 50, is het in de loop der decennia uitgegroeid tot een symbool van een gedurfde stijl. In de jaren 60 droegen bepaalde modehuizen en filmsterren bij aan de enorme populariteit van deze print. Later, in de jaren 90 en 2000, werd de print in een breed scala aan stijlen toegepast, van Hollywood-chic tot rockinvloeden. Zelfs vandaag de dag blijven veel ontwerpers dierenprints in hun collecties verwerken.

Een look die vintage en modern combineert.

De outfit van Lily-Rose Depp combineerde verschillende stijlelementen. Het kleine hoedje en de snit van de jurk riepen een retro-look op, terwijl de eenvoud van de accessoires een meer eigentijdse toets gaf. Deze mix van invloeden gaf de outfit een vintage maar toch moderne uitstraling, die vaak geassocieerd wordt met de Parijse stijl. Volgens stylisten kan luipaardprint tegenwoordig elegant gedragen worden in combinatie met ingetogen kledingstukken of minimalistische accessoires.

Een nauwe band met het Huis Chanel

De aanwezigheid van Lily-Rose Depp bij de Chanel-show is geen verrassing. De Frans-Amerikaanse actrice en model onderhoudt al jaren een nauwe band met het modehuis. Ze werd al op jonge leeftijd een van de gezichten van het merk, met name voor de Chanel N°5-geur. Deze samenwerking maakt ook deel uit van een familiegeschiedenis, aangezien haar moeder, Vanessa Paradis, al sinds de jaren 90 aan Chanel verbonden is. Sindsdien is Lily-Rose Depp regelmatig te zien geweest bij de shows en evenementen van het modehuis.

Met haar opvallende verschijning tijdens de Paris Fashion Week bracht Lily-Rose Depp de luipaardprint weer onder de aandacht, een iconisch motief dat regelmatig terugkeert in de mode. Deze stijl, een mix van vintage erfgoed en een eigentijdse interpretatie, bewijst eens te meer dat bepaalde trends decennia kunnen overstijgen en relevant kunnen blijven.