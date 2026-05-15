Tiffany Haddish pronkt met haar buikspieren in een kleurrijke outfit.

Fabienne Ba.
@tiffanyhaddish / Instagram

De Amerikaans-Eritrese actrice, comédienne, scenarioschrijfster en producente Tiffany Haddish maakte haar debuut in de editie van 2026 van het Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated Swimsuit. Ze is te zien in een reeks foto's waarop haar buikspieren prominent in beeld zijn.

Een primeur voor Sports Illustrated Swimsuit

De foto's van Tiffany Haddish voor de Sports Illustrated Swimsuit 2026-editie, gemaakt in Baja California Sur (staat Mexico) door fotograaf James Macari, maken haar een van de vier coversterren van de editie - naast de Amerikaanse singer-songwriter, schrijfster, styliste en producer Hilary Duff, de Amerikaanse influencer Alix Earle en model Nicole Williams English.

Een primeur voor Tiffany Haddish, die de fotoshoot met dezelfde energie benaderde als een stand-upcomedyshow. Het meest opvallende stuk was een dubbellaagse set van SAME: een badpak in oranje en een in goud. Op de coverfoto knielt Tiffany Haddish op het witte zand, haar knieën slechts centimeters verwijderd van het kristalheldere water. Haar donkerbruine haar, gestyled in golvende lokken tot aan haar taille, vervangt de korte bob die ze de afgelopen weken droeg.

De buikspieren die ieders aandacht trokken

Op verschillende foto's van de shoot pronkt Tiffany Haddish met een strakke buik – het resultaat van een workout die ze regelmatig deelt op haar sociale media. Een tweede look toont haar in een Saint Laurent-jumpsuit, volledig bedekt met zwarte pailletten, leunend tegen een gele yogabal, met een ketting van gestapelde gouden schijfjes van New York Vintage. Twee perfect uitgevoerde looks.

Een fotoshoot die niet zonder incidenten verliep - en ze lachte erom.

Tiffany Haddish maakte grapjes over de talloze bijna-kledingblunders tijdens de fotoshoot: "Er waren outfits die ik droeg, en ik dacht: dit is niet gepast... Want we zijn in de oceaan. De oceaan trekt je kleren graag uit." Ze voegde er met haar gebruikelijke humor aan toe: "En weet je wat er ook graag uitkwam? Mijn tepels. Die wilden per se deel uitmaken van de shoot. We hadden moeite om ze binnen te houden." Haar account zorgde voor net zoveel ophef als de foto's zelf.

Een beautylook die breekt met haar gebruikelijke imago.

Voor deze fotoshoot koos Tiffany Haddish voor een zachtere make-up dan gebruikelijk: een stralende teint, iriserende oogschaduw, glanzende bessenkleurige lippen en perzikkleurige blush. Een beautykeuze die een "vakantieklare" uitstraling uitstraalt – een wereld van verschil met de theatrale chic die haar vaak kenmerkt op de rode loper.

Een strakke buik, een dubbellaags setje, humor – Tiffany Haddish maakte haar debuut in het Amerikaanse sportmagazine Sports Illustrated Swimsuit precies zoals verwacht: door zichzelf te zijn. En dat is precies waarom het werkt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Demi Moore herdefinieert de regels van de rode loper in een sculpturale jurk.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Demi Moore herdefinieert de regels van de rode loper in een sculpturale jurk.

De Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Demi Moore maakte een opvallende verschijning op het filmfestival van Cannes (12-23...

In een schitterende jurk steelt Michelle Rodriguez de show op het filmfestival van Cannes.

Tijdens de vertoning ter ere van het 25-jarig jubileum van de "Fast & Furious"-saga, die plaatsvond als onderdeel...

In Cannes brengt Diane Kruger een accessoire dat lange tijd discreet is gebleven weer onder de aandacht.

Diane Kruger verscheen onlangs op de rode loper van het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) voor...

Achter de kritiek op de jurk van Olivia Rodrigo schuilt een dieper debat.

Het becommentariëren van de outfits van zangers in plaats van hun zangprestaties te prijzen en hun artistieke talent...

"Met de jaren wordt ze alleen maar mooier": op 57-jarige leeftijd betovert Gillian Anderson in een met kralen versierde witte jurk.

De Amerikaanse actrice Gillian Anderson verscheen onlangs op de rode loper van het 79e Filmfestival van Cannes (12-23...

Charli D'Amelio kiest voor een "gedurfde" stijl: een kanten minijurk.

De Amerikaanse social media-ster Charli D'Amelio plaatst nooit iets zonder dat het meteen een evenement wordt. Haar recente...