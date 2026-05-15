Tiffany Haddish pronkt met haar buikspieren in een kleurrijke outfit.

De Amerikaans-Eritrese actrice, comédienne, scenarioschrijfster en producente Tiffany Haddish maakte haar debuut in de editie van 2026 van het Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated Swimsuit. Ze is te zien in een reeks foto's waarop haar buikspieren prominent in beeld zijn.

Een primeur voor Sports Illustrated Swimsuit

De foto's van Tiffany Haddish voor de Sports Illustrated Swimsuit 2026-editie, gemaakt in Baja California Sur (staat Mexico) door fotograaf James Macari, maken haar een van de vier coversterren van de editie - naast de Amerikaanse singer-songwriter, schrijfster, styliste en producer Hilary Duff, de Amerikaanse influencer Alix Earle en model Nicole Williams English.

Een primeur voor Tiffany Haddish, die de fotoshoot met dezelfde energie benaderde als een stand-upcomedyshow. Het meest opvallende stuk was een dubbellaagse set van SAME: een badpak in oranje en een in goud. Op de coverfoto knielt Tiffany Haddish op het witte zand, haar knieën slechts centimeters verwijderd van het kristalheldere water. Haar donkerbruine haar, gestyled in golvende lokken tot aan haar taille, vervangt de korte bob die ze de afgelopen weken droeg.

De buikspieren die ieders aandacht trokken

Op verschillende foto's van de shoot pronkt Tiffany Haddish met een strakke buik – het resultaat van een workout die ze regelmatig deelt op haar sociale media. Een tweede look toont haar in een Saint Laurent-jumpsuit, volledig bedekt met zwarte pailletten, leunend tegen een gele yogabal, met een ketting van gestapelde gouden schijfjes van New York Vintage. Twee perfect uitgevoerde looks.

Een fotoshoot die niet zonder incidenten verliep - en ze lachte erom.

Tiffany Haddish maakte grapjes over de talloze bijna-kledingblunders tijdens de fotoshoot: "Er waren outfits die ik droeg, en ik dacht: dit is niet gepast... Want we zijn in de oceaan. De oceaan trekt je kleren graag uit." Ze voegde er met haar gebruikelijke humor aan toe: "En weet je wat er ook graag uitkwam? Mijn tepels. Die wilden per se deel uitmaken van de shoot. We hadden moeite om ze binnen te houden." Haar account zorgde voor net zoveel ophef als de foto's zelf.

Een beautylook die breekt met haar gebruikelijke imago.

Voor deze fotoshoot koos Tiffany Haddish voor een zachtere make-up dan gebruikelijk: een stralende teint, iriserende oogschaduw, glanzende bessenkleurige lippen en perzikkleurige blush. Een beautykeuze die een "vakantieklare" uitstraling uitstraalt – een wereld van verschil met de theatrale chic die haar vaak kenmerkt op de rode loper.

Een strakke buik, een dubbellaags setje, humor – Tiffany Haddish maakte haar debuut in het Amerikaanse sportmagazine Sports Illustrated Swimsuit precies zoals verwacht: door zichzelf te zijn. En dat is precies waarom het werkt.