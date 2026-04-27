Dit duo, gekozen door Harper Beckham, zou wel eens de inspiratiebron van het seizoen kunnen worden.

Toen Victoria Beckham haar nieuwe samenwerking met Gap in New York vierde, was het haar dochter Harper, die net zo opvallend was als haar moeder, die alle aandacht trok. De veertienjarige tiener had al een geheel eigen stijl, in schril contrast met de haute couture-elegantie van haar moeder.

Een zeldzaam moeder-dochteroptreden in New York.

Op 24 april 2026 organiseerde de Britse modeontwerpster en zakenvrouw Victoria Beckham een evenement van Nordstrom in New York City om haar samenwerking met Gap te vieren. Harper Beckham was samen met haar moeder aanwezig bij het evenement – een moment dat des te opmerkelijker was gezien de zeldzaamheid waarmee de dochter in het openbaar verschijnt. De foto's, die Victoria op haar Instagram Stories plaatste, gingen al snel viraal op sociale media.

Wat de toeschouwers het meest opviel, was de treffende gelijkenis tussen moeder en dochter. Harper had blond haar met een middenscheiding, precies zoals Victoria haar nieuwe goudblonde highlights had laten zien, een paar dagen eerder, op 21 april, tijdens een optreden in de Today Show. Twee generaties, twee stijlen, één kenmerkend kapsel.

De combinatie van crop top en laag uitgesneden broek

Terwijl haar moeder koos voor een gestructureerde midi-jurk in kleurblokken – poederroze, hemelsblauw en grijs – koos Harper voor een totaal andere stijl. De middelbare scholier droeg een zwarte crop top met korte mouwen die haar buik blootlegde, gecombineerd met een wijde, laag uitgesneden zwarte broek. Sandalen met open tenen en hakken voegden een vleugje elegantie toe zonder afbreuk te doen aan de relaxte uitstraling. Een monochrome, minimalistische outfit die absoluut aansloot bij de stijl van Generatie Alpha.

Een contrasterend duo dat zelf een trend aan het worden is.

Het contrast tussen de twee outfits – de ene haute couture en kleurrijk, de andere casual en monochroom – zorgde voor evenveel reacties als het evenement zelf. Velen zagen het als een perfecte illustratie van hoe mode van generatie op generatie wordt doorgegeven en opnieuw wordt geïnterpreteerd. Harper Beckham heeft met deze simpele crop top en laag uitgesneden broek misschien onbewust een van de meest gekopieerde looks van dit voorjaar gecreëerd.

Door een casual stijl te combineren met moderne Y2K-referenties, bevestigt Harper Beckham definitief dat de volgende generatie mode er al is. In tegenstelling tot de gepolijste chic van Victoria Beckham, belichaamt haar combinatie van crop top en laag uitgesneden broek een nieuwe generatie die niet bang is om de regels te breken. Eén ding is zeker: deze look, gespot in New York, zou zomaar eens het meest gewilde casual uniform van het seizoen kunnen worden.