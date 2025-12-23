Door haar wenkbrauwen te bleken, heeft de oudste dochter van Kim Kardashian een discussie op gang gebracht.

Op slechts twaalfjarige leeftijd heeft North West, de oudste dochter van Kim Kardashian en Kanye West, de sociale media opnieuw in vuur en vlam gezet. Op TikTok verscheen ze met gebleekte wenkbrauwen, een blauwe pruik en volledige make-up. Het jonge meisje had waarschijnlijk niet zo'n stortvloed aan reacties verwacht. Sommigen prijzen haar "creativiteit", terwijl anderen "een zorgwekkende trend" aan de kaak stellen: dat een generatie kinderen veel te vroeg wordt blootgesteld aan schoonheidsidealen voor volwassenen.

De gebleekte wenkbrauwen in Noordwest-Engeland: slechts een trend of een waarschuwingssignaal?

Foto's van North West verspreidden zich snel via sociale media en leidden tot verhitte discussies. Velen zien deze look als een vorm van omgekeerde infantilisering, waarbij jonge meisjes de esthetische codes van influencers overnemen. Tussen een vlekkeloze teint, gebleekte wenkbrauwen en verfijnde manicures vragen internetgebruikers zich af: waar eindigt de lol en waar begint de druk om aan schoonheidsidealen te voldoen?

Het probleem gaat verder dan alleen het uiterlijk. De gebruikte producten – vaak slecht geschikt voor de gevoelige kinderhuid – kunnen irritatie en zelfs blijvende huidproblemen veroorzaken. Verschillende specialisten, met name van Rocky Vista University in Denver, benadrukken de dringende noodzaak om jongeren en hun ouders voor te lichten over verantwoord cosmeticagebruik.

"Sephora Kids": wanneer make-up viraal gaat

Het noordwesten van Engeland is geen uitzondering. De "Sephora Kids"-beweging, waarbij kinderen van 6 tot 14 jaar hun bezoekjes aan cosmeticawinkels filmen, verspreidt zich razendsnel. Op TikTok documenteren ze hun huidverzorgings- en make-uproutines, geïnspireerd door Generatie Z – inclusief glycolzuurmaskers, serums en retinolcrèmes.

De gevolgen beperken zich niet alleen tot de huid. Volgens psychologen kan deze vroege blootstelling aan schoonheidsidealen leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen en angst voor het eigen lichaam. Kinderen leren zelfliefde te koppelen aan hun uiterlijk, een dynamiek die bij volwassenen al reden tot bezorgdheid geeft.

Sociale media, vervormende spiegels van de kindertijd

Generatie Alpha groeit op in een wereld waarin digitale zichtbaarheid vrijwel onvermijdelijk is. Platforms zoals TikTok en Instagram stimuleren prestatiegerichtheid en vergelijking, waardoor sociale nabootsing van influencers en beroemdheden wordt bevorderd. Dat North West de esthetiek van haar moeder kopieert, is daarom niet verrassend, maar het roept wel een gedeelde verantwoordelijkheid op tussen ouders, de media en deze platforms.

Ondanks de wetgeving die de minimumleeftijd voor registratie op sociale media op 16 jaar stelt, omzeilen de meeste kinderen deze beperkingen gemakkelijk. Het kader blijft daardoor grotendeels symbolisch, waardoor er een vacuüm ontstaat waarin imago belangrijker is dan persoonlijke ontwikkeling.

Welke middelen kunnen worden ingezet om de allerjongsten te beschermen?

Deskundigen zijn het erover eens dat voorlichting en preventie belangrijk zijn. Ouders moeten beter geïnformeerd worden over de samenstelling van cosmetische producten, maar ook over de psychologische gevolgen van vroege blootstelling aan schoonheidsidealen.

Bovendien zouden platforms de moderatie van content gericht op kinderen kunnen versterken en boodschappen van lichaamsdiversiteit en zelfacceptatie kunnen promoten. Ten slotte blijft het essentieel om publieke figuren aan te moedigen een verantwoordelijke houding aan te nemen – zoals sommige beroemdheden al doen door zonder make-up te verschijnen of overmatige retouchering af te keuren.

De zaak in Noordwest-Engeland onthult veel meer dan een simpele rage: het legt een culturele crisis bloot rondom kindertijd en identiteit in het tijdperk van sociale media. Achter de gebleekte wenkbrauwen van een twaalfjarig meisje moet een hele samenleving onderzoeken hoe zij de relatie van nieuwe generaties tot schoonheid, beroemdheid en zelfrespect vormgeeft.