Deze zangeres doorbreekt het taboe rond geld in relaties.

Is geld nog steeds een taboeonderwerp in relaties? De Amerikaanse countryzangeres en songwriter Kelsea Ballerini besloot de kwestie rechtstreeks aan te pakken. Als gast in een podcast over financiën pleitte ze voor meer "financiële eerlijkheid" vóór het huwelijk, en met name voor het belang van vrouwen om hun onafhankelijkheid te behouden.

Een pleidooi voor financiële eerlijkheid

Voor Kelsea Ballerini is transparantie essentieel. "Wanneer je samen een huis koopt, een gezamenlijke rekening opent of trouwt, is financiële transparantie het allerbelangrijkste", legt ze uit. Volgens de zangeres is het cruciaal om precies te weten waar het geld vandaan komt, hoe het wordt beheerd en hoe het "als eenheid" beschermd kan worden. Deze heldere aanpak moedigt stellen aan om openlijk te praten over een onderwerp dat vaak wordt vermeden.

Vrouwen, die steeds vaker aan de top van de inkomensgroepen staan

Kelsea Ballerini legt bijzondere nadruk op de situatie van vrouwen. Ze wijst erop dat steeds meer vrouwen tegenwoordig de belangrijkste kostwinner van hun gezin zijn, of daar evenveel aan bijdragen. "Des te meer reden om eerlijk te zijn over waar het geld vandaan komt en hoe we het kunnen beschermen," meent ze. Deze constatering weerspiegelt de evolutie van de maatschappij en maakt volgens haar "deze gesprekken des te noodzakelijker."

"Bereid je voor op het ergste"

Naast transparantie moedigt Kelsea Ballerini vrouwen aan om vooruit te plannen. "Het is belangrijk om je voor te bereiden op het ergste, voor jezelf," zegt ze, zich ervan bewust dat geen enkele aanstaande bruid aan zo'n mogelijkheid wil denken. Haar advies: zorg ervoor dat je financieel onafhankelijk blijft, "zelfs in de gelukkigste en gezondste relatie." Want, zo herinnert ze ons eraan, "je weet nooit wat het leven in petto heeft." Een waarschuwing, vooral bedoeld om te beschermen.

Woorden gevormd door zijn ervaring.

Kelsea Ballerini spreekt uit ervaring. Ze trouwde in 2017 na het tekenen van een huwelijkscontract en scheidde in 2022. Deze persoonlijke ervaring heeft haar kijk op het belang van financiële onafhankelijkheid duidelijk gevormd. Zonder in detail te treden over haar privéleven, deelt ze liever de lessen die ze heeft geleerd, in de hoop andere vrouwen te helpen zichzelf beter te beschermen.

Door het onderwerp geld in relaties openlijk aan te snijden, doorbreekt Kelsea Ballerini een hardnekkig taboe. Haar boodschap, die zowel inzichtelijk als empathisch is, herinnert ons aan het belang voor elke vrouw om haar financiële onafhankelijkheid te behouden. Deze waardevolle bijdrage moedigt vrouwen aan om de regie te nemen over een onderwerp dat maar al te vaak over het hoofd wordt gezien.