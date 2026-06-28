Op 52-jarige leeftijd verrast Penélope Cruz in een pastelblauwe jurk.

De Spaanse actrice Penélope Cruz zorgde voor een sensatie op de rode loper tijdens de première van haar nieuwe film "The Invite" in Los Angeles. Voor de gelegenheid ruilde ze haar gebruikelijke zwarte jurken in voor een pastelblauwe creatie. Een stralende stijlverandering die niet onopgemerkt bleef.

Een pastelblauwe jurk

Penélope Cruz droeg vanavond een op maat gemaakte jurk in een delicate lichtblauwe tint. Deze kleurkeuze was des te opvallender, aangezien de actrice op de rode loper meestal voor zwart kiest. Deze zachte, zomerse kleur bracht een welkome frisheid, perfect passend bij de sfeer van deze première. Delicate, confetti-achtige applicaties sierden de halslijn en taille en voegden een vleugje verfijning toe aan de algehele look. Naast de kleur onderscheidde de jurk zich door het zorgvuldige vakmanschap. Een geplooid paneel met een vederachtig effect omhulde de rok en gaf textuur en beweging aan het silhouet.

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Een optreden naast Olivia Wilde

Deze verschijning maakte deel uit van de promotiecampagne voor de film "The Invite". Op de rode loper poseerde Penélope Cruz naast haar tegenspeelster, de Iers-Amerikaanse actrice, producente, regisseuse en scenarioschrijfster Olivia Wilde. Het duo vormde een elegante en liefdevolle combinatie. Het was een gelegenheid voor de twee vrouwen om dit bijzondere moment rond de release van hun film te delen, onder het toeziend oog van de fotografen.

In deze pastelblauwe Chanel-jurk maakt Penélope Cruz een look die zowel zacht als elegant is. Door af te wijken van haar gebruikelijke zwarte outfits bewijst de actrice dat ze nog veel verrassingen in petto heeft. Het is dan ook geen wonder dat haar fans hierdoor in vervoering raken en gecharmeerd zijn van deze stralende pastelkleurige verschijning.