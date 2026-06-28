Op 52-jarige leeftijd verrast Penélope Cruz in een pastelblauwe jurk.

Julia P.
@penelopecruzoficial / Instagram

De Spaanse actrice Penélope Cruz zorgde voor een sensatie op de rode loper tijdens de première van haar nieuwe film "The Invite" in Los Angeles. Voor de gelegenheid ruilde ze haar gebruikelijke zwarte jurken in voor een pastelblauwe creatie. Een stralende stijlverandering die niet onopgemerkt bleef.

Een pastelblauwe jurk

Penélope Cruz droeg vanavond een op maat gemaakte jurk in een delicate lichtblauwe tint. Deze kleurkeuze was des te opvallender, aangezien de actrice op de rode loper meestal voor zwart kiest. Deze zachte, zomerse kleur bracht een welkome frisheid, perfect passend bij de sfeer van deze première. Delicate, confetti-achtige applicaties sierden de halslijn en taille en voegden een vleugje verfijning toe aan de algehele look. Naast de kleur onderscheidde de jurk zich door het zorgvuldige vakmanschap. Een geplooid paneel met een vederachtig effect omhulde de rok en gaf textuur en beweging aan het silhouet.

Een optreden naast Olivia Wilde

Deze verschijning maakte deel uit van de promotiecampagne voor de film "The Invite". Op de rode loper poseerde Penélope Cruz naast haar tegenspeelster, de Iers-Amerikaanse actrice, producente, regisseuse en scenarioschrijfster Olivia Wilde. Het duo vormde een elegante en liefdevolle combinatie. Het was een gelegenheid voor de twee vrouwen om dit bijzondere moment rond de release van hun film te delen, onder het toeziend oog van de fotografen.

In deze pastelblauwe Chanel-jurk maakt Penélope Cruz een look die zowel zacht als elegant is. Door af te wijken van haar gebruikelijke zwarte outfits bewijst de actrice dat ze nog veel verrassingen in petto heeft. Het is dan ook geen wonder dat haar fans hierdoor in vervoering raken en gecharmeerd zijn van deze stralende pastelkleurige verschijning.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Article précédent
Megan Thee Stallion, die een mix van lef en elegantie combineert, zorgt voor opschudding met haar nieuwe look.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Megan Thee Stallion, die een mix van lef en elegantie combineert, zorgt voor opschudding met haar nieuwe look.

De Amerikaanse rapper Megan Thee Stallion deelde een video op Instagram waarin ze een monochrome blauwe outfit droeg,...

"Een Spaanse godin": Rosalía kiest voor een architectonische jurk die speelt met volumes.

De Spaanse zangeres Rosalía deelde een foto op Instagram waarop ze een spectaculaire, architectonische jurk draagt, spelend met...

Zwanger van haar tweede kind, Kaley Cuoco, toont haar babybuikje op de rode loper.

Enkele weken na de aankondiging van haar tweede zwangerschap maakte de Amerikaanse actrice en uitvoerend producent Kaley Cuoco...

Madonna, 67, kiest voor kant voor een chique verschijning in Parijs.

Madonna heeft opnieuw bewezen dat ze een van de grootste mode-iconen aller tijden is. De Amerikaanse zangeres zorgde...

Aan zee kiest Elizabeth Hurley voor een zongebruinde look.

De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley deelde een zonnige foto op Instagram, genomen aan zee, in...

Een T-shirt als outfit: Zendaya's keuze voor haar bezoek aan Parijs breekt de regels.

Wat als hét mode-item van de zomer al in je kast hangt? Tijdens haar bezoek aan Parijs, midden...