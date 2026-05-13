Op het filmfestival van Cannes bleven de brillen van Michelle Rodriguez niet onopgemerkt.

Fabienne Ba.
@hush.officiel / Instagram

Actrice, scenarioschrijfster en filmproducente Michelle Rodriguez arriveerde in Cannes om het 25-jarig jubileum van "Fast & Furious" te vieren, maar blijkbaar was ze niet per se op zoek naar de aandacht. Haar grote zonnebril in wintersportstijl had niet het gewenste effect...

Een historische jubileumviering op de Croisette

Op 13 mei 2026 vond in het Grand Auditorium Lumière van het Palais des Festivals een speciale middernachtvoorstelling plaats van de eerste "Fast & Furious"-film ter ere van het 25-jarig jubileum van de franchise. Dit was een zeldzame gebeurtenis voor het Filmfestival van Cannes, dat zijn deuren opende voor een van de meest succesvolle actieblockbusters aller tijden. Naast de Amerikaanse acteur, filmproducent en regisseur Vin Diesel, de Amerikaanse actrice Jordana Brewster en de Amerikaanse producent Neal H. Moritz, was ook Meadow Walker – dochter van acteur Paul Walker, die in 2013 overleed – aanwezig om haar vader te eren.

Michelle Rodriguez is geen onbekende in Cannes – ze was er vorig jaar als eregast op het AmfAR-gala in het Hôtel du Cap. Deze keer liep ze over de Croisette als oprichtend lid van een franchise die is uitgegroeid tot een Hollywood-instituut – aanvankelijk met de vaste bedoeling om het geheim te houden.

De meest onverwachte aankomst op de Croisette

Van alle sterren die op de Croisette werden verwacht, was Michelle Rodriguez degene die iedereen het meest verraste – niet met haar avondjurk, maar met haar aankomst. Ze probeerde incognito te blijven door een zonnebril te dragen die haar hele gezicht bedekte, in een stijl die deed denken aan wintersport. Natuurlijk richtten de camera's zich op deze gemaskerde figuur, waardoor ze uiteindelijk nog herkenbaarder werd dan tijdens een simpele wandeling over de Croisette.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door HUSH. (@hush.officiel)

25 jaar franchise, 7 miljard dollar aan bioscoopopbrengsten.

"The Fast & Furious", uitgebracht op 22 juni 2001, is een van de meest lucratieve actiefranchises in de filmgeschiedenis, met een wereldwijde opbrengst van meer dan 7 miljard dollar verdeeld over 11 films. Volgens de organisatoren van het Filmfestival van Cannes was de middernachtvertoning bedoeld om "de blijvende impact van de film op de populaire cultuur en filmgeschiedenis te eren". Een impact die Michelle Rodriguez vanaf het begin heeft belichaamd – haar personage, Letty, is een van de weinigen die in de hele saga te zien is geweest.

Een zonnebril die het hele gezicht bedekt, de Croisette, fotografen – Michelle Rodriguez' poging tot discretie zal daarmee een van de grappigste momenten van deze 79e editie blijven. Letty mag dan wel met 200 km/u door de straten razen in een film, maar op de Croisette is het onmogelijk om aan de camera's te ontsnappen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
De 57-jarige Kelly Rutherford zorgt online voor ophef met een jurk vol pailletten.
Article suivant
Eva Longoria viert op 51-jarige leeftijd het moederschap met nieuwe foto's van haar zoon.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Eva Longoria viert op 51-jarige leeftijd het moederschap met nieuwe foto's van haar zoon.

Ter gelegenheid van Moederdag, die in de Verenigde Staten op 10 mei wordt gevierd, plaatste Eva Longoria een...

De 57-jarige Kelly Rutherford zorgt online voor ophef met een jurk vol pailletten.

De Amerikaanse actrice Kelly Rutherford verscheen op 12 mei 2026 op de rode loper van het 79e Filmfestival...

Jessica Alba deelt een herinnering aan haar zwangerschap en raakt daarmee internetgebruikers.

Ter gelegenheid van Moederdag, die in de Verenigde Staten op 10 mei 2026 wordt gevierd, deelde Jessica Alba...

Het cadeau dat Gwyneth Paltrow aan haar kinderen gaf, wordt als "ongewoon" beschouwd en zorgt voor controverse.

Als het op afstudeercadeaus aankomt, kiest Gwyneth Paltrow niet voor de klassieke gegraveerde horloges of vulpennen. De actrice...

Sandra Bullock viert Moederdag met een lieve, nostalgische foto van haar kinderen.

De Duits-Amerikaanse actrice, producente, regisseuse en scenarioschrijfster Sandra Bullock beschermt haar gezinsleven fel. Op 10 mei, Moederdag in...

Irina Shayk vereenvoudigt haar Met Gala-outfit met een onverwacht detail.

Op het Met Gala van 2026 droeg Irina Shayk een creatie die volledig bestond uit horloges en sieraden...