Op het filmfestival van Cannes bleven de brillen van Michelle Rodriguez niet onopgemerkt.

Actrice, scenarioschrijfster en filmproducente Michelle Rodriguez arriveerde in Cannes om het 25-jarig jubileum van "Fast & Furious" te vieren, maar blijkbaar was ze niet per se op zoek naar de aandacht. Haar grote zonnebril in wintersportstijl had niet het gewenste effect...

Een historische jubileumviering op de Croisette

Op 13 mei 2026 vond in het Grand Auditorium Lumière van het Palais des Festivals een speciale middernachtvoorstelling plaats van de eerste "Fast & Furious"-film ter ere van het 25-jarig jubileum van de franchise. Dit was een zeldzame gebeurtenis voor het Filmfestival van Cannes, dat zijn deuren opende voor een van de meest succesvolle actieblockbusters aller tijden. Naast de Amerikaanse acteur, filmproducent en regisseur Vin Diesel, de Amerikaanse actrice Jordana Brewster en de Amerikaanse producent Neal H. Moritz, was ook Meadow Walker – dochter van acteur Paul Walker, die in 2013 overleed – aanwezig om haar vader te eren.

Michelle Rodriguez is geen onbekende in Cannes – ze was er vorig jaar als eregast op het AmfAR-gala in het Hôtel du Cap. Deze keer liep ze over de Croisette als oprichtend lid van een franchise die is uitgegroeid tot een Hollywood-instituut – aanvankelijk met de vaste bedoeling om het geheim te houden.

De meest onverwachte aankomst op de Croisette

Van alle sterren die op de Croisette werden verwacht, was Michelle Rodriguez degene die iedereen het meest verraste – niet met haar avondjurk, maar met haar aankomst. Ze probeerde incognito te blijven door een zonnebril te dragen die haar hele gezicht bedekte, in een stijl die deed denken aan wintersport. Natuurlijk richtten de camera's zich op deze gemaskerde figuur, waardoor ze uiteindelijk nog herkenbaarder werd dan tijdens een simpele wandeling over de Croisette.

25 jaar franchise, 7 miljard dollar aan bioscoopopbrengsten.

"The Fast & Furious", uitgebracht op 22 juni 2001, is een van de meest lucratieve actiefranchises in de filmgeschiedenis, met een wereldwijde opbrengst van meer dan 7 miljard dollar verdeeld over 11 films. Volgens de organisatoren van het Filmfestival van Cannes was de middernachtvertoning bedoeld om "de blijvende impact van de film op de populaire cultuur en filmgeschiedenis te eren". Een impact die Michelle Rodriguez vanaf het begin heeft belichaamd – haar personage, Letty, is een van de weinigen die in de hele saga te zien is geweest.

Een zonnebril die het hele gezicht bedekt, de Croisette, fotografen – Michelle Rodriguez' poging tot discretie zal daarmee een van de grappigste momenten van deze 79e editie blijven. Letty mag dan wel met 200 km/u door de straten razen in een film, maar op de Croisette is het onmogelijk om aan de camera's te ontsnappen.