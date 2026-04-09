In een chocoladebruine satijnen jurk laat Zendaya de elegantie van de jaren 90 herleven.

Voor de première van het derde seizoen van "Euphoria" in Los Angeles bevestigde actrice Zendaya opnieuw haar status als mode-icoon. Na zeven jaar de rol van Rue in de HBO-serie te hebben gespeeld, nam ze afscheid in een outfit die eigentijds minimalisme combineerde met verwijzingen naar de jaren 90.

Een satijnen couturejurk met invloeden uit de jaren negentig.

Het evenement, dat plaatsvond in het TCL Chinese Theatre, bracht de voltallige cast van de populaire serie samen. Voor deze symbolische gelegenheid koos Zendaya voor een jurk die aansloot bij haar kenmerkende stijl van eerdere premières van de serie. De jurk, gestyled door Law Roach, een vaste samenwerker van de ster, was een lange, chocoladebruine satijnen japon. De creatie uit de nieuwste haute couture-collectie van het modehuis kenmerkt zich door een elegant, nauwsluitend silhouet en een hoge halterhals, die doet denken aan iconische modellen uit de jaren 90.

Hoewel de snit op het eerste gezicht minimalistisch lijkt, verrijken verschillende details het geheel. De open rug voegt een sensuele dimensie toe, terwijl een subtiel gedrapeerde sleep het vloeiende silhouet van de jurk benadrukt. De balans tussen eenvoud en verfijning zorgt ervoor dat het kledingstuk de klassieke elegantie van de rode loper oproept, terwijl het tegelijkertijd een uitgesproken moderne uitstraling behoudt. Deze strakke esthetiek sluit aan bij de terugkerende inspiraties van het duo Zendaya/Law Roach, die vaak beïnvloed worden door het mode-erfgoed van voorbije decennia.

Verfijnde accessoires voor een harmonieus silhouet

Om de outfit compleet te maken, koos Zendaya voor een paar bijpassende satijnen pumps met spitse neus, eveneens van Ashi Studio. Dit type schoen draagt ze regelmatig in het openbaar. Een vleugje glamour wordt toegevoegd door sieraden van witgoud en diamanten. Sprankelende oorringen en een bijpassende ring verlichten de neutrale tinten en creëren een subtiel contrast met het diepbruine chocoladebruin. De outfit demonstreert wederom de stijlvolle meesterlijkheid van de actrice, haar vermogen om een minimalistisch silhouet om te toveren tot een memorabel mode-moment.

Een consistente stilistische evolutie door de seizoenen heen.

Zendaya's kledingkeuzes tijdens de premières van "Euphoria" tonen een bewuste stilistische evolutie. In 2019 verscheen ze in een witte mini-jurk van Nina Ricci, terwijl ze tijdens de première van seizoen 2 een archiefjurk van Valentino uit 1992 droeg. Met deze donkere satijnen jurk zet de actrice haar verkenning van neutrale tinten voort, terwijl ze tegelijkertijd een meer volwassen uitstraling aanneemt. Deze keuze zou ook de narratieve evolutie van haar personage Rue kunnen weerspiegelen, waarvoor ze in 2020 en 2022 twee Emmy Awards won.

Met deze chocoladebruine satijnen jurk bewijst Zendaya eens te meer haar vermogen om tijdloze elegantie met moderniteit te combineren. Haar verschijning op de première van het derde seizoen van de serie "Euphoria" illustreert de kracht van meesterlijk minimalisme en bevestigt haar blijvende invloed op de trends op de rode loper.