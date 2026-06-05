In een jurk met zilveren details straalt Lili Reinhart op de rode loper.

Het awardseizoen levert altijd geweldige mode-momenten op, en de Gotham Television Awards van 2026 vormden daarop geen uitzondering. Op de rode loper van deze ceremonie in New York maakte de Amerikaanse actrice Lili Reinhart een verbluffende indruk in een op maat gemaakte creatie van Valentino, waarin ouderwetse elegantie werd gecombineerd met een vleugje moderniteit.

Een glinsterende gele jurk

De actrice, die beroemd werd door de serie "Riverdale", koos voor een lange, lichtgele jurk bedekt met kleine, glinsterende zilveren versieringen die vanuit elke hoek het licht weerkaatsten. De jurk, ontworpen door Valentino's creatief directeur Alessandro Michele, heeft een zachte, gedrapeerde halslijn en donkerder borduurwerk dat in art-decostijl rond de taille uitwaaiert. Deze nauwgezette aandacht voor detail gaf de jurk een sculpturaal karakter.

Een spel van contrasten en spleten

De echte verrassing zat aan de achterkant en zijkanten. De jurk van Lili Reinhart creëerde een opvallend contrast met een zwart paneel dat afstak tegen de glinsterende voorkant en als een cape achter de actrice aan wapperde. Twee hoge splitten aan de zijkant zorgden voor extra beweging bij elke stap, waardoor het ontwerp zich onderscheidde van een doorsnee avondjurk.

📸| Lili Reinhart woont de Gotham Television Awards 2026 bij ✨ pic.twitter.com/9FkoFrzWmA — Lili Reinhart Online (@FRLiliReinhart) 2 juni 2026

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Trouw aan de esthetiek van het merk combineerde Lili Reinhart haar outfit met Valentino's Rockstud-sandalen, die een vleugje rock-'n-roll toevoegden aan dit verfijnde ensemble. Delicate oorbellen maakten de look compleet zonder de details van de jurk te overschaduwen. De actrice droeg haar van nature golvende blonde haar met een middenscheiding en koos voor ingetogen make-up.

Met deze op maat gemaakte Valentino-creatie leverde Lili Reinhart een van de meest opvallende looks van de avond af. Tussen verschillende tinten geel, waaiervormig borduurwerk en speelse splitten bewees ze dat een avondjurk tijdloze elegantie kan combineren met een gedurfd creatief statement. Een verschijning die ongetwijfeld een van de modehoogtepunten van de Gotham Television Awards 2026 zal blijven.

