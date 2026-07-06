Gekleed in snoepjesroze brengt Reese Witherspoon een eerbetoon aan een cultfiguur.

De Amerikaanse actrice, producente en zakenvrouw Reese Witherspoon vierde een van de meest iconische rollen uit haar carrière. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de film "Legally Blonde" verscheen ze in een snoeproze jurk, een duidelijke verwijzing naar haar personage Elle Woods. Het was een elegante en ontroerende verschijning op een evenement waar de originele cast weer bij elkaar kwam.

Een roze jurk

Voor deze avond koos Reese Witherspoon voor een felroze satijnen jurk. Een allesbehalve willekeurige kleurkeuze: roze is namelijk de kenmerkende kleur van Elle Woods, de sprankelende heldin die ze vertolkt in "Legally Blonde". Reese Witherspoon maakte haar look compleet met een lichtroze satijnen clutch en pumps. Een outfit die perfect past bij de geest van het personage.

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Een evenement ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de film.

Deze verschijning maakte deel uit van "Elle World", een meeslepende ervaring die op 20 juni 2026 in New York plaatsvond. Het evenement vierde het 25-jarig jubileum van de cultfilm uit 2001 en diende tevens als aankondiging voor de aankomende spin-offserie "Elle", die op Prime Video verschijnt. De Amerikaanse actrice Lexi Minetree, die haar rol in deze prequel opnieuw vertolkt, was ook aanwezig bij het evenement en koos voor een roze outfit, een duidelijke verwijzing naar het universum van de film.

Een voelbare emotie

Naast haar uiterlijk was het vooral de emotie van Reese Witherspoon die indruk maakte. Op het podium barstte ze in tranen uit toen ze sprak over de nalatenschap van haar personage. "Het was een voorrecht om deze rol 25 jaar lang te mogen spelen," vertelde ze. Op Instagram bedankte ze haar fans ook: "Bedankt dat jullie al 25 jaar van onze film houden!" Ze bracht tevens een eerbetoon aan alle jonge vrouwen die zich door de jaren heen met Elle Woods hebben geïdentificeerd.

Een reünie tussen de acteurs

Het evenement bracht ook verschillende leden van de oorspronkelijke cast samen, waaronder de Amerikaanse actrice Jennifer Coolidge, de Amerikaanse actrice, model en producent Ali Larter, de Amerikaanse actrice Selma Blair en de Canadese acteur Victor Garber. Een hartverwarmende reünie die fans van de saga in vervoering bracht. "Toen ik binnenkwam en dat moment zag, begreep ik precies wat ik voel over het spelen van dit personage," zei Reese Witherspoon, zichtbaar ontroerd door deze gezamenlijke viering.

Met deze snoeproze jurk brengt Reese Witherspoon een levendig eerbetoon aan Elle Woods, een personage dat een waar icoon is geworden. Door elegantie, nostalgie en oprechte emotie te combineren, laat ze ons zien hoeveel impact deze rol heeft gehad op haar carrière – en op meerdere generaties vrouwelijke kijkers. Het zal de fans, die reikhalzend uitkijken naar de nieuwe serie, ongetwijfeld in vervoering brengen.