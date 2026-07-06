Op 67-jarige leeftijd verrast Madonna met een retrokapsel dat reacties van fans uitlokt.

De Amerikaanse singer-songwriter Madonna heeft een haartransformatie onthuld die haar fans direct terugvoert naar de jaren 80. De gouden krullen zijn verdwenen: ze heeft nu schouderlang haar, gestyled in een volumineuze föhnkapsel. Deze metamorfose, die te zien is op de cover van Interview magazine, heeft zeker de nodige reacties uitgelokt.

Een typisch jaren 80-kapsel

Madonna draagt een bijzonder volumineus kapsel, gestructureerd door een losse en luchtige opgestoken coupe, aangevuld met een warrige pony. Een uitgesproken retro- en rockstijl, rechtstreeks geïnspireerd op de haartrends van de jaren 80. De focus ligt hier meer op het vormgeven en toevoegen van volume dan op een structurele verandering van het kapsel, met een spel van texturen en visuele kleurschakeringen die het gewenste "iconische" effect accentueren.

Deze kapselkeuze maakt deel uit van een zeer gecontroleerde esthetiek, kenmerkend voor Madonna's universum, die vaak verwijst naar haar eigen vroege werk. Deze verschijning op de cover van Interview magazine is gebaseerd op een opvallende presentatie, waarbij het kapsel een centraal element van het beeld vormt. Het overdreven, bijna sculpturale volume roept de popcultuurkapsels van de jaren 80 in herinnering, een periode gekenmerkt door XXL-föhnkapsels, getoupeerd haar en gedurfde kapsels.

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Een terugkeer naar de jaren 80

Los van het kapsel, roept deze nieuwe look een complete sfeer op. Madonna combineerde het met een stralende make-up: iriserende oogschaduw, subtiel roze wangen, glanzende lippen en lange nagels met een parelmoerglans. Al deze details versterken deze reis terug in de tijd naar het decennium waarin de Madonna-legende werd geboren. Een nostalgische trip die haar trouwe fans zeker zal bekoren.

Een tijdschriftomslag

Deze transformatie werd onthuld in een reeks foto's die voor het tijdschrift Interview werden gemaakt. Tijdens de shoot wisselde Madonna van outfit en stemming, waarmee ze haar status als een ware "modekameleon" bevestigde. Van onberispelijke pakken tot kleurrijke kledingstukken en kostbare accessoires, ze toonde haar nieuwe look in al zijn facetten, met haar kenmerkende lef.

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Madonna combineert retro-elementen met lef en presenteert een transformatie die even spectaculair als nostalgisch is. Het zal haar fans, die altijd reikhalzend uitkijken naar haar metamorfoses, ongetwijfeld in vervoering brengen. Velen prijzen deze "terugkeer naar haar roots" dan ook al.