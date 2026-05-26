Zonder make-up in haar keuken, charmeert Gwyneth Paltrow met haar natuurlijke look.

Fabienne Ba.
@gwynethpaltrow / Instagram

Met een onopgemaakt gezicht en een kop koffie in de hand, toverde de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow een eenvoudig weekendontbijt om tot een les in eenvoud. De oprichtster van Goop promoot natuurlijke schoonheid meer dan ooit, en dat slaat aan bij internetgebruikers.

Een intiem weekendontbijt gefilmd

Gwyneth Paltrow plaatste een video op Instagram, thuis gefilmd in een bewust ontspannen sfeer. De aanleiding: het lange weekend van Memorial Day, dat ze vierde door een van haar populairste rituelen voort te zetten: haar serie "boyfriend breakfast". Het principe blijft hetzelfde: elke ochtend een maaltijd bereiden voor haar man, de Amerikaanse scenarioschrijver, regisseur en producent Brad Falchuk.

Voor deze editie van 2026 ging Gwyneth Paltrow de keuken in met een frittata die ze omschreef als "een gegarandeerd succes", gegarneerd met tuinkruiden en seizoensgroenten. Met zelfspot sprak ze zelfs over "een slachtoffertje tussen de eieren", een knipoog naar de kleine keukenongelukjes die haar video's zo charmant maken. Dit alles zonder een spoortje make-up, in een presentatie die de nadruk legt op natuurlijkheid in plaats van "perfectie".

Smaragdgroen, het subtiele kenmerk van 'stille luxe'.

Wat haar outfit betreft, koos de actrice voor een smaragdgroene loungewear-set met witte biezen, geheel in lijn met de ingetogen esthetiek die geassocieerd wordt met 'stille luxe'. Haar platinablonde haar, gestyled met een middenscheiding en een slanke lengte, omlijstte haar teint. Verre van de glamour van de rode loper, illustreert deze ontspannen look een bepaald idee van elegantie: een elegantie die opsmuk vermijdt. Voor veel van haar volgers zijn deze ochtendvideo's een troostend en inspirerend ritueel geworden, zowel vanwege de recepten als vanwege Gwyneth Paltrows natuurlijke charme.

"Oud worden zonder je te verstoppen," het credo van Gwyneth Paltrow.

Deze fotoserie maakt deel uit van een discours dat Gwyneth Paltrow al jaren uitdraagt: het trots omarmen van haar leeftijd. In 2023 vertelde ze dat ze haar rimpels waardeerde en dit deel van zichzelf, het ouder worden, verwelkomde. Ze associeerde het met een vorm van wijsheid die met de jaren is opgedaan. Deze houding vindt vooral weerklank in een industrie waar de druk om jong te zijn nog steeds alomtegenwoordig is. Door zonder make-up, zonder zichtbare filters of dramatische enscenering te verschijnen, biedt Gwyneth Paltrow een beeld dat contrasteert met de gebruikelijke normen en spreekt ze een publiek aan dat op zoek is naar authenticiteit.

In slechts een paar minuten video weet Gwyneth Paltrow haar kenmerkende stijl samen te vatten: een casual-chique levensstijl, een gezonde dosis zelfspot en een duidelijke boodschap over zelfacceptatie. Zonder make-up en in een smaragdgroene pyjama bewijst ze dat een weekendontbijt ook een manier kan zijn om het recht op waardig ouder worden te bevestigen.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Zoe Saldaña maakte een opvallende verschijning in een zwarte jurk met bloemenprint.
"Nog steeds even adembenemend": Jennifer Lopez trekt in de zon alle ogen naar zich toe.

