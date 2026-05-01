"Zak met botten": Model Bella Hadid opnieuw het doelwit.

Fabienne Ba.
@bellahadid / Instagram

Het Amerikaanse model Bella Hadid zag er prachtig uit op de rode loper van de REVOLVE-modeshow in Los Angeles. Maar onder de foto's van het evenement verschenen online talloze reacties die haar figuur bekritiseerden (skinny shaming). Weer een voorbeeld van een alom bekend en nog steeds even schadelijk fenomeen.

Opmerkingen die al jaren worden herhaald.

De woorden die sommige internetgebruikers onder de foto's van Bella Hadid van de REVOLVE-modeshow plaatsen, zijn dezelfde woorden die we al jaren onder berichten van modellen zien: "te dun ", "skeletachtig" – eigenschappen die een vrouw reduceren tot haar uiterlijk om haar vervolgens te devalueren. De vermelding van Ozempic – een medicijn dat oorspronkelijk bedoeld was voor diabetici, maar door sommige beroemdheden misbruikt wordt om af te vallen – versterkt dit als een extra beschuldiging. Deze opmerkingen zijn in elk geval volkomen onterecht.

Skinny shaming: de minst besproken vorm van body shaming

Skinny shaming is het tegenovergestelde van fatfobie: het verwijst naar de stigmatisering en kwetsende opmerkingen die mensen ervaren die als 'te dun' worden beschouwd. Het is minder zichtbaar dan fatfobie, die gebaseerd is op goed gedocumenteerde structurele en alledaagse discriminatie – in openbare ruimtes, op de werkplek en in het openbaar vervoer. Het is echter niet minder schadelijk. Het voedt angst en zelfhaat bij degenen die erdoor getroffen worden en kan reeds bestaande eetstoornissen verergeren.

Eisen die onmogelijk te vervullen zijn

De ervaringen van vrouwen zoals Bella Hadid illustreren een veelzeggende paradox: nooit "te dik" zijn, maar ook nooit "te dun" – uit angst om "anorexia" genoemd te worden, een term die als belediging wordt gebruikt, hoewel het verwijst naar een ernstige gezondheidstoestand. Deze tegenstrijdige eisen illustreren perfect wat bekend staat als body shaming in de breedste zin van het woord: de constante "beoordeling" van vrouwenlichamen door de maatschappij aan de hand van onrealistische, steeds veranderende en tegelijkertijd onhaalbare normen.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Just Jared (@justjared)

De concrete gevolgen voor de geestelijke gezondheid.

Het normaliseren van dit soort opmerkingen is niet zonder gevolgen. Bodydysmorfie – deze pathologische relatie met het eigen uiterlijk, die veel voorkomt bij jonge vrouwen – wordt juist aangewakkerd door dit soort constante externe oordelen. Mentale en fysieke gezondheid zijn altijd nauw met elkaar verbonden als het gaat om zelfbeeld. En het idee dat beroemdheden "immuun" zijn voor deze opmerkingen omdat ze in de publieke belangstelling staan, is onhoudbaar: mensen blijven mensen, ongeacht hun bekendheid.

Uiteindelijk zullen vrouwen nooit winnen met termen als "te dik", "te dun"... want dit strijdveld is niet ontworpen om hen te laten winnen. Het enige logische antwoord op deze tegenstrijdige eisen is om ze niet langer aan te wakkeren – zowel in reacties als in gesprekken.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Ze breekt de regels: actrice Anne Hathaway geeft een eigen draai aan de luipaardprint met een "onverwachte" kleur.
Article suivant
Model Irina Shayk (40) zorgde voor opschudding in een lichtroze jurk met een ongebruikelijke constructie.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Model Irina Shayk (40) zorgde voor opschudding in een lichtroze jurk met een ongebruikelijke constructie.

Ze breekt de regels: actrice Anne Hathaway geeft een eigen draai aan de luipaardprint met een "onverwachte" kleur.

