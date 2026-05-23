"Als je een korte rok wilt dragen, draag hem dan gewoon": deze ontwerpster moedigt vrouwen aan om zich vrij te kleden.

Lichaamspositief
Julia P.
@pulpeuseetchic / Instagram

Op Instagram deelde het account @pulpeuseetchic, een merk dat zich richt op "mode voor vrouwen met rondingen", een opvallende Reel. Via een krachtige boodschap pleit de Franse contentcreator Laurine Costard (die deel uitmaakt van het team van het merk) oprecht voor kledingvrijheid en nodigt ze vrouwen uit om te dragen wat ze mooi vinden, zonder dat hun keuzes worden beïnvloed door meningen of vooroordelen van buitenaf.

Een krachtige boodschap op Instagram

In deze video spreekt Laurine Costard de @pulpeuseetchic-community rechtstreeks toe met een simpele boodschap: "Als je kunt dragen wat je wilt, als je rondingen hebt en zin hebt in een korte rok, draag die dan." Ze somt vervolgens alle mogelijke kledingopties op: lange jurken met print, wikkeljurken, aansluitende jurken en felle kleuren. Bij elke suggestie wordt dezelfde uitnodiging herhaald: "Draag wat je wilt en draag waar je je goed in voelt."

Een pleidooi voor vrijheid van kleding

Deze interventie gaat verder dan simpel modeadvies. Ze stelt een politieke vraag: "Waarom luisteren naar vooroordelen als je kunt dragen wat je wilt?" Met deze vraag belicht Laurine Costard de onuitgesproken druk die nog steeds rust op vrouwen met rondingen of een maatje meer, die vaak worden aangemoedigd hun figuur te verbergen in plaats van zich er met plezier in te kleden. Door deze impliciete codes te verwerpen, bevestigt Laurine Costard een centraal principe van de body positivity-beweging: mode is voor iedereen en is niet beperkt tot een bepaald lichaamstype.

Een aloude missie die zich inzet voor een positief lichaamsbeeld.

Het stijlvolle en curvy merk (@pulpeuseetchic) is er niet vies van om een statement te maken. De afgelopen vijf jaar heeft het merk zich ingezet om vrouwen met rondingen te eren met een selectie kleding en ontwerpen die speciaal voor hen zijn ontwikkeld. De slogan "Celebrating curvy women for 5 years" vat een aanpak samen die volledig gericht is op zelfvertrouwen en inclusiviteit.

Via deze reel herinnert Laurine Costard, via het account @pulpeuseetchic, ons aan een simpele maar essentiële waarheid: mode is een ruimte voor persoonlijke expressie, die nooit beperkt mag worden door de blik van anderen. Een waardevolle boodschap die ieders stijlhorizon verbreedt.

Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Omdat ze aan een huidaandoening lijdt, gebruikt ze make-up als middel om zichzelf te accepteren.

