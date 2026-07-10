"De maatschappij is bang voor intelligente vrouwen": ze hekelt de druk die op moeders wordt uitgeoefend.

Moederschap wordt vaak afgeschilderd als puur geluk, zonder ruimte voor twijfel of vermoeidheid. Volgens Ashley James weerhoudt dit geïdealiseerde beeld ons ervan om de realiteit van veel vrouwen te bespreken. In een interview met het tijdschrift Women's Health UK roept de Britse presentatrice en auteur vrouwen op om zich uit te spreken en de verwachtingen die aan moeders worden gesteld ter discussie te stellen.

Spraak als een daad van vrijheid

Ashley James is ervan overtuigd dat je mening kunt veranderen door je uit te spreken. Volgens haar stellen gesprekken tussen vrouwen ons in staat om diepgewortelde ideeën te ontmantelen, of het nu gaat om lichaamsbeeld, moederschap of hardnekkige ongelijkheid. Ze gelooft dat vrouwen die hun mening durven te uiten of gevestigde regels ter discussie stellen, nog steeds voor opschudding zorgen. In haar ogen zou een samenleving die vrouwen die vrij zijn om te denken en zich te uiten meer waardeert, ook een rechtvaardigere samenleving zijn.

Een kraamafdeling die verre van clichématig is.

Een van de onderwerpen die haar het meest aan het hart liggen, is het moederschap. Ashley James, moeder van twee, vindt het jammer dat "deze levensfase nog steeds te vaak wordt omschreven als een uitsluitend positieve ervaring." Volgens haar mag praten over vermoeidheid, moeilijkheden of tegenstrijdige emoties nooit worden gezien als een gebrek aan liefde voor je kinderen. Integendeel, openlijk praten zou aanstaande moeders in staat stellen om dit avontuur met realistischere verwachtingen en minder schuldgevoel tegemoet te treden.

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Onhaalbare verwachtingen

Ashley James hekelt ook "de vele eisen die aan moeders worden gesteld". Ze worden aangemoedigd om alles te regelen, op alle fronten aanwezig te zijn en een beeld van perfectie uit te stralen. Maar zodra ze aangeven dat ze steun nodig hebben of een probleem ervaren, worden ze meteen veroordeeld. Deze constante druk voedt een schuldgevoel dat zwaar weegt op veel vrouwen. Volgens Ashley James "is het tijd om te accepteren dat er niet zoiets bestaat als een perfecte moeder, alleen verschillende paden, die allemaal respect verdienen."

Doorbreek de labels.

Deze inzet is niet nieuw. In haar boek "Bimbo" behandelde Ashley James al de stereotypen die vrouwen in rigide categorieën dwingen. Labels als "bazig" of "oude vrijster", zo betoogt ze, dragen bij aan het beperken van hun vrijheid en beïnvloeden hoe ze worden gezien. Aan de hand van haar eigen ervaringen moedigt ze elke vrouw aan om zich van deze labels te bevrijden en haar eigen identiteit op te bouwen zonder te proberen te voldoen aan de verwachtingen van anderen.

In dit boek onthult Ashley James ook dat ze als studente is verkracht. Door haar verhaal te delen, legt ze uit dat ze talloze getuigenissen van andere slachtoffers heeft ontvangen, uitwisselingen die ze essentieel vindt. Volgens haar beschermt zwijgen vooral de daders. Door zich uit te spreken, kunnen slachtoffers zich minder geïsoleerd voelen en bijdragen aan het verminderen van de schaamte die nog steeds rond dit geweld hangt.

Een oproep tot meer oprechte uitwisselingen.

Naast haar eigen persoonlijke ervaringen, staat Ashley James achter een eenvoudig idee: "eerlijke gesprekken kunnen perspectieven veranderen." Of het nu gaat over moederschap, geestelijke gezondheid, zelfbeeld of geweld, ze moedigt mensen aan om zich uit te spreken zonder bang te zijn voor veroordeling.

Uiteindelijk herinnert Ashley James ons met haar boodschap eraan dat het uiten van emoties, het delen van ervaringen en het in twijfel trekken van normen geen tekenen van zwakte zijn. Integendeel, deze stemmen dragen bij aan de opbouw van een meer open samenleving, waar elke vrouw haar leven op haar eigen manier kan leiden, zonder zich aan één enkel model te hoeven conformeren.