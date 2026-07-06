Ze geeft borstvoeding tijdens Top Chef: een simpel beeld dat veel zegt over moederschap.

Léa Vautier Lecointre, een deelnemster aan het 17e seizoen van Top Chef en chef-kok met een voorliefde voor de zee, creëerde een aantal werkelijk memorabele gerechten op de set. Achter de schermen was ze druk bezig met het bereiden van maaltijden voor haar vier maanden oude baby en het afkolven van moedermelk tussen de uitdagingen door. Als ambassadeur voor de viskeuken, maar ook voor het ouderschap, jongleerde ze met potten en pannen en borstkolven gedurende de hele kookwedstrijd.

Het leven gaat gewoon door na de geboorte van een kind, en deze chef-kok bewijst dat.

Na de bevalling hebben moeders een paar maanden om te herstellen van de emotionele ervaring. Ze benutten deze tijd om te wennen aan hun nieuwe dagelijkse routine, de baby in hun buik te leren kennen en de energie terug te winnen die ze tijdens de weeën zijn kwijtgeraakt. Léa Vautier Lecointre ruilde haar zwangerschapsjurk al snel in voor een zwangerschapsschort, die bijna als een tweede huid aanvoelt.

De 27-jarige chef-kok, dochter van een visser, was nog maar net terug in het bekken van Arcachon toen ze alweer naar Parijs vertrok voor de auditie voor Top Chef. Twee weken na de geboorte van haar tweede kind bewees ze haar kunnen achter de glimmende fornuizen van het populaire programma. "Op dat moment wist ik nog niet hoe ik het zou gaan doen. Alleen dat ik het zou gaan doen," zei ze op sociale media met de typische kalmte van iemand van de kust.

De jonge vrouw, die lokale expertise hoog in het vaandel draagt en wiens keuken zich kenmerkt door zeevruchten, een mix van zeeschuim en groenten, werd door de jury geselecteerd. En met haar unieke, kenmerkende stijl, die gastronomische puristen onconventioneel zouden noemen, veroverde ze direct de harten van het publiek. Maar buiten de schijnwerpers had deze moeder van twee kinderen naast haar keukenbrigade nog een gezin te voeden. "Eén uitdaging was niet genoeg; ik moest er ook nog de uitdaging van het afkolven van moedermelk bij optellen," vertelde ze in de podcast Eden Stories .

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Borstvoeding geven tijdens het werk: een realiteit die nog steeds te weinig verdedigd wordt.

Tijdens de getimede opdrachten leek niets de creativiteit van deze chef-kok te kunnen stoppen, die zich liet inspireren door de seizoensgebonden manden en de ingrediënten met klauwen of schubben. De inwoonster van het Arcachon-bekken, wiegend op de deining van de zee, stond voor een extra uitdaging. Ze moest haar keukengerei even neerleggen om naar het toilet te gaan en haar baby te voeden. Ze deelde zelfs een filmpje van dit borstvoedingsmoment op haar sociale media, een ware muur vol familiefoto's.

Maar verre van een beperking of een nadeel te zijn, was deze moedermelkproductie van onschatbare waarde voor Léa, die zich grote zorgen maakte over het welzijn van haar baby. "Ik geloof dat voeding nog nooit zo belangrijk is geweest," bekende de chef-kok in dit bericht, dat de allure van een manifest had. Ze vergeleek deze professionele ervaring zelfs met een woelige zee en gebruikte daarbij een scala aan zoutige metaforen. "Er is de moeder die de aarde voedt. Degene die groenten, seizoenen en cycli voortbrengt. En dan is er de moeder die een kind voedt , soms ver weg, soms in stilte," vatte ze samen in een uitbarsting van proza. Want moeder zijn is geen oceaan van opofferingen, maar een oneindige zee van mogelijkheden.

"Ouderschap is geen belediging": een essentiële herinnering

De chef-kok, die Crème & Pêche runt, een mobiel kookconcept dat meeslepende maaltijden organiseert met lokale producenten, omarmt het moederschap volledig. Hoewel postnatale vermoeidheid haar parten speelde en haar dwong zich in de zesde aflevering terug te trekken uit de competitie, is de moeder van twee trots dat ze haar carrière met het moederschap heeft kunnen combineren, iets waar ze in uitblinkt. Sterker nog, dit is niet haar eerste keer. Ze heeft al wat ervaring opgedaan met haar jonge dochter, die haar souschef is in de serie "service included", waarin ze samen toegankelijke recepten koken.

Hoewel moeders die voortijdig weer aan het werk gaan, zelfs nu nog te maken krijgen met kritiek en beschuldigingen van egoïsme, heeft deze uitgesproken chef-kok deze vooroordelen volledig ontkracht. Ze won dan wel geen medaille, maar ze boezemde haar dochters trots in en behaalde een andere, meer persoonlijke overwinning.

Terwijl Léa haar regio en haar sterke culinaire identiteit verdedigde, belichaamde ze ook een authentieker, minder geïdealiseerd beeld van het moederschap. En deze beelden zouden een snaar moeten raken bij mensen die al veel te lang vastzitten in stereotypen.