Deze ouders maken van elke maaltijd een musical, en sociale media zijn er dol op.

Wat als het alledaagse gezinsleven een podium zou worden? In Brooklyn hebben Micah en Sarah Wallace (@micahandsarahhh) hun formule gevonden: zingen, dansen en een vleugje speelsheid toevoegen aan de kleine momenten van het leven. Het resultaat: miljoenen volgers die betoverd zijn door hun vrolijke en hartverwarmende wereld.

Twee voormalige Broadway-artiesten werden sterren van het dagelijks leven.

Voordat Micah en Sarah Wallace gezinnen over de hele wereld aan het lachen maakten op sociale media, waren ze in de eerste plaats musicalartiesten. Hun verhaal begon op het podium, met name tijdens de Amerikaanse tournee van de musical "Beauty and the Beast" in 2015, waar ze elkaar ontmoetten. Hun gedeelde passie voor zingen en optreden werd al snel de rode draad in hun relatie. Een paar jaar later beïnvloedde deze artistieke ervaring vanzelfsprekend hun leven: thuis kon een simpel moment in de keuken, een luierwissel of een familiemaaltijd zomaar uitmonden in een volwaardige musicalvoorstelling.

Een idee ontstaan tijdens de lockdown.

Net als veel andere contentmakers ontdekte het stel sociale media tijdens de pandemie. Omdat live optredens en shows niet meer mogelijk waren, begon Micah humoristische video's op TikTok te plaatsen, aanvankelijk alleen om zijn familie en vrienden te vermaken. Toen trok een video die Sarah tijdens hun huwelijksreis had gefilmd plotseling de aandacht van het publiek. Geconfronteerd met deze onverwachte populariteitstoename, besloot het stel geleidelijk aan dit nieuwe project verder uit te bouwen. Wat begon als een hobby groeide uit tot een volwaardig professioneel project, opgebouwd met geduld en een flinke dosis creativiteit.

Wanneer kleine momenten spektakels worden

Een heel jaar lang deelden ze dagelijks verschillende video's op TikTok, Instagram en YouTube. Dankzij deze consistentie bouwden ze een betrokken community op en hebben ze nu meer dan 4,5 miljoen volgers op alle platforms. Het concept van Wallace is gebaseerd op een vernieuwend idee: alledaagse scènes transformeren in buitengewone momenten.

Een maaltijd kan veranderen in een geïmproviseerd liedje, een huishoudelijke taak kan uitmonden in een dansroutine en een alledaagse situatie kan de sfeer van een musical aannemen. Hun training als zangers en dansers stelt hen in staat om een ware artistieke kwaliteit aan hun video's te geven. Wat hun publiek vooral aanspreekt, is dit vermogen om de kleine momenten van het gezinsleven te vieren met verbeelding en een flinke dosis humor.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Micah en Sarah Wallace (@micahandsarahhh)

Een band die het verschil maakt.

Naast hun optredens is de ware drijvende kracht achter hun video's hun verhaal. Micah en Sarah Wallace (@micahandsarahhh) delen hun dagelijks leven oprecht, zonder kunstmatige personages te creëren. Hun humor, tederheid en kameraadschap geven je het gevoel alsof je bijpraat met vrienden die gewoon besloten hebben om over hun dag te zingen. Hun doel is om vreugde te brengen, vooral aan mensen die het moeilijk hebben. Deze positieve energie creëert een bijzondere band met hun community, die veel verder gaat dan alleen entertainment.

Een nieuw avontuur sinds de geboorte van hun zoon.

In 2023 werd het gezin uitgebreid met de geboorte van Shelton. Het kleine jongetje werd al snel een geliefd onderdeel van hun leven en voegde een nieuwe dimensie toe aan hun wereld. Voor het stel heeft het ouderschap hun dagelijks leven ingrijpend veranderd. Ze delen openhartig dat geen enkel boek of advies je echt kan voorbereiden op de unieke ervaring van het ouderschap. Dit nieuwe hoofdstuk brengt hen evenveel uitdagingen als vreugde, en ze kiezen ervoor om het met veel tederheid te delen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Micah en Sarah Wallace (@micahandsarahhh)

Een verhaal over ouderschap, verteld met humor en tederheid.

In een tijd waarin sociale media vaak de vermoeidheid, moeilijkheden en gecompliceerde momenten van het ouderschap belichten, bieden de Wallaces een ander perspectief. Hun boodschap: zelfs in de chaos van het dagelijks leven is er altijd ruimte voor een mooie herinnering. Hun humor blijft vriendelijk en ze schetsen uiteindelijk een levendig en energiek gezin waar onverwachte gebeurtenissen simpelweg een nieuwe reden zijn om te zingen.

Micah en Sarah Wallace (@micahandsarahhh) willen met hun muziekvideo's en familiefilmpjes niet alleen entertainen. Ze willen ouders er ook aan herinneren dat ze er niet alleen voor staan. Hun wereld viert het vreugdevolle ouderschap, waar gewone momenten kostbaar kunnen worden.