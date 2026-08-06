Deze originele manier om een zwangerschap te vereeuwigen trekt steeds meer aanstaande moeders aan.

Aanstaande moeders nemen geen genoegen meer met dromerige fotoshoots in minimalistische studio's. Ze leggen hun groeiende buik op een tastbare en artistieke manier vast. Velen vereeuwigen de afdruk van het leven in aardewerk, knuffelen kleicreaties. Een poëtische manier om de zwangerschap te vieren en alle schoonheid van dit vergankelijke lichaam vast te leggen.

Wanneer een vaas een aandenken aan een zwangerschap wordt

Naarmate de zwangerschap vordert, verandert en groeit de buik, parallel aan de groei van de baby. Om dit lichaam, dat op een comfortabele cocon lijkt, vast te leggen, kiezen aanstaande moeders meestal voor traditionele fotoshoots. Sommigen documenteren ook elke dag van hun zwangerschap om de veranderingen in hun lichaam bij te houden en de groei van hun baby te observeren. Anderen geven de voorkeur aan het realisme en de authenticiteit van sculpturen en lichaamsafgietsels.

Steeds meer moeders kiezen voor een meer praktische, tastbare aanpak. Ze willen deze negen maanden op een andere manier vastleggen, door middel van een werk dat ze kunnen aanraken, bewonderen en met trots kunnen tentoonstellen. Daarom wenden ze zich tot keramiekkunstenaars om een uniek stuk te laten maken, waarbij hun zwangere buik in dit ruwe materiaal wordt afgedrukt. In tegenstelling tot wat men misschien zou denken, zijn ze geen muzen, maar instrumenten van het vak. Verre van louter toeschouwers van deze kunstvorm, zijn ze de hoofdrolspelers.

Het proces is eenvoudig en vereist geen technische vaardigheden. Ze drukken hun buik tegen een pas in elkaar gezette vaas, waardoor het materiaal onder de zachte omhelzing meebuigt. Deze vaas, met zijn gladde bodem, vormt zich naar de contouren van de buik van de moeder. Zo krijgt hij een uniek ontwerp, anders dan alles wat er verder in de winkel te vinden is.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Mathilde • Atelier & céramiques à Toulouse (@caphestudio_)

Een stuk klei met een sterke emotionele waarde.

Deze vaas, die deze korte levensfase vereeuwigt en de reis van dit kleine wezentje in ons lichaam verbeeldt, is niet zomaar een decoratief object dat bestemd is om gevuld te worden met seizoensboeketten. Het is een ode aan het moederschap, een visueel eerbetoon aan dit unieke fysieke intermezzo. Meer dan een vaas, het is een distillatie van emoties. Het roept herinneringen op aan onverwachte schopjes, gekke gezichtjes tijdens routine -echo's en de eerste liefdeswoorden die in de intimiteit van een slaapkamer werden gefluisterd.

Hoewel de baarmoeder niet bedoeld is om eeuwig te duren en slechts een tijdelijk silhouet is, heeft deze vaas een onveranderlijke levensduur. Het is de rauwe illustratie van zwangerschap, een stukje van ons verhaal, het eerste hoofdstuk van het ouderschap. En het dagelijkse gebruik ervan benadrukt de poëtische symboliek nog verder. Door deze vaas te vullen met bloemblaadjes, groene stengels, knoppen en andere wilde bloemen, doen moeders een verklaring aan zichzelf.

Een originele en tedere praktijk

Op sociale media wekken deze vazen met de afdrukken van een zwangerschap evenveel emotie als bewondering op. Gebruikers beschrijven ze als een aandenken "veel persoonlijker dan een foto" en prijzen een idee dat ze zowel artistiek als diep symbolisch vinden. Sommigen zien ze zelfs als een discreter alternatief voor gipsafdrukken, die vaak groot en lastig in een interieur te integreren zijn.

In tegenstelling tot fotoalbums die in een la belanden of de duizenden kiekjes op een telefoon, vindt deze creatie vanzelfsprekend haar plek in het dagelijks leven. Op een plank, salontafel of schoorsteenmantel geplaatst, roept het direct de herinnering op aan die negen maanden waarin een lichaam transformeerde om leven te schenken. Elk boeket dat erin wordt geplaatst, lijkt dit verhaal te verlengen, alsof de vaas de geboorte blijft vieren, lang na de bevalling.

Uiteindelijk weerspiegelt deze trend een bredere evolutie. Aanstaande moeders willen hun zwangerschap niet langer alleen vereeuwigen; ze willen er een betekenisvol object van maken. Na fotoshoots in zwierige jurken en buikafdrukken biedt keramiek een subtielere manier om een herinnering aan deze periode te bewaren. Een imperfect werk, gevormd door het lichaam zelf, dat ons eraan herinnert dat de mooiste herinneringen soms die zijn die we in onze handen kunnen houden.