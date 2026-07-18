Nadat ze kritiek kreeg op haar uiterlijk, veroordeelt deze moeder de "wrede" opmerkingen.

Sociale media kunnen een fantastische bron van uitwisseling zijn... maar ook een broedplaats voor oordelen. Brittany Born, een Amerikaanse contentmaker en moeder, ondervond dit aan den lijve toen ze een stortvloed aan kwetsende opmerkingen ontving over haar uiterlijk en haar rol als moeder. In plaats van te zwijgen, besloot ze deze beproeving om te zetten in een boodschap van acceptatie en vriendelijkheid.

Een golf van kritiek op haar uiterlijk en haar moederschap.

Brittany Born, die gewend is haar dagelijkse leven en haar uitstapjes naar Disney World te delen, vertelde onlangs aan People magazine dat ze het doelwit was geweest van talloze kwetsende opmerkingen. Sommige internetgebruikers vielen haar uiterlijk aan, terwijl anderen haar opvoedingsstijl in twijfel trokken. Voor haar zijn deze aanvallen een herinnering aan een vaak vergeten realiteit: achter elk scherm zit een mens. Brittany Born legt uit dat niemand vernederende opmerkingen over zijn of haar lichaam wil lezen of wil horen dat ze een slechte ouder zijn.

Tijd voor jezelf nemen maakt je geen slechte ouder.

Een deel van de kritiek betrof haar soloreizen naar Disney. Verschillende internetgebruikers bekritiseerden haar omdat ze zonder haar kinderen ging, en vonden dat ze haar gezin verwaarloosde. Brittany Born wil de zaken echter graag in perspectief plaatsen. Ze legt uit dat ze ook veel reizen met haar kinderen organiseert en dat deze momenten alleen gewoon pauzes zijn om op te laden. Omdat ze vanuit huis werkt en haar kinderen thuisonderwijs geeft, brengt ze het grootste deel van haar tijd met haar gezin door. Volgens haar vermindert een pauze nemen de liefde die ze voor haar dierbaren voelt niet; integendeel.

Het doorbreken van stereotypen over vrouwen met een maatje meer

Naast het thema moederschap gelooft Brittany Born dat haar lichaamsbouw bepaalde vooroordelen voedt. Als plus-size content creator zet ze zich in voor een authentiek beeld en omarmt ze haar grijze haar op 35-jarige leeftijd. Ze verwerpt met name het nog steeds wijdverbreide idee dat een curvy of zwaarlijvig persoon niet goed voor zijn of haar gezondheid of welzijn zorgt – een simplistische aanname die ze volkomen ongegrond vindt. Met haar posts wil Brittany Born laten zien dat het mogelijk is om voldaan, ambitieus en zelfverzekerd te zijn, ongeacht je lichaamsvorm.

Een golf van solidariteit die sterker is dan haat.

Door haar ervaring zo openhartig te delen, had Brittany Born niet zo'n reactie verwacht. Vrijwel meteen stroomden de steunbetuigingen binnen. Veel moeders vertelden haar dat haar verhaal hen had aangemoedigd om zichzelf een moment voor zichzelf te gunnen, zonder zich schuldig te voelen. Geraakt door deze golf van vriendelijkheid, plaatste de ontwerpster een video waarin ze haar community bedankte. Ze benadrukte ook de onschatbare steun van haar familie en vrienden, en haar man, die haar door deze moeilijke tijd heen hebben geholpen.

Een inspirerende boodschap over zelfacceptatie.

Met deze openbare verklaring herinnert Brittany Born ons eraan dat geen enkel lichaamstype een voorwendsel mag zijn voor spot of aanvallen. Haar verhaal benadrukt ook het belang van het ontmantelen van de stereotypen die vrouwen, met name moeders en vrouwen met een maatje meer, nog steeds treffen.

Het getuigenis van Brittany Born nodigt iedereen uit om meer vriendelijkheid te tonen en herinnert ons eraan dat het volkomen legitiem is om op je eigen manier voor jezelf te zorgen, je uiterlijk te accepteren en te leven volgens je eigen keuzes, zonder je waarde te laten bepalen door de blik van anderen.