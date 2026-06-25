Deze moeder werd bekritiseerd omdat ze in het openbaar borstvoeding gaf, maar koos ervoor om te reageren.

Borstvoeding zou iets normaals en alledaags moeten zijn. Toch krijgen sommige moeders nog steeds kritiek wanneer ze hun baby in het openbaar voeden. Dit overkwam onlangs een zangeres uit Londen, die onbedoeld het symbool werd van een debat dat veel verder reikt dan haar persoonlijke verhaal.

Een moment van medeplichtigheid mondde uit in controverse.

Begin juni bezocht Tayah Ettienne een besloten muziekfestival speciaal voor gezinnen. Als muziekliefhebber en professioneel zangeres nam ze haar 16 maanden oude dochtertje, Aaliyana, mee om de sfeer van openluchtconcerten te ervaren. Tijdens het evenement vroeg het kleine meisje spontaan om borstvoeding terwijl haar moeder onder een tent danste. Een vriend filmde de spontane scène en deelde het filmpje op TikTok. Wat een simpele herinnering had moeten zijn, werd al snel een virale hit en behaalde in slechts enkele dagen meer dan 700.000 views.

#Festivalleven B #Borstvoedingsmama W #VrouwenSteunenVrouwen ♬ original sound - Ettienne | Singer-Songwriter @ettienne.mp3 Ons eerste festival samen 💜 Het weer leek vastbesloten ons op de proef te stellen. Regen, nog meer regen en toen, voor de afwisseling… nóg meer regen 😂 Maar eerlijk gezegd? We hebben het fantastisch gehad. De kleine danste, mensen lachten, er was overal muziek en op de een of andere manier werd de regen onderdeel van het avontuur. Zeker niet het laatste festival voor dit kleine team 🥹✨ #M #Moederschapsreis

Wanneer borstvoeding nog steeds een probleem is

De video heeft een golf van negatieve reacties teweeggebracht. Sommige internetgebruikers vinden de scène "ongepast" en zijn van mening dat borstvoeding geven in het openbaar, en al helemaal op een festival, niet thuishoort. Deze reactie verbaast de jonge moeder. Hoewel borstvoeding door zorgprofessionals wordt aangemoedigd, krijgen veel vrouwen nog steeds opmerkingen te verduren wanneer ze hun kinderen buitenshuis borstvoeding geven. Tussen starende blikken en regelrechte kritiek blijft het onderwerp in bepaalde openbare ruimtes gevoelig liggen.

Moeder zijn zonder jezelf op te geven.

Geconfronteerd met de aanvallen, besloot Tayah Ettienne zich uit te spreken. Voor haar blijft een hardnekkig idee de basis vormen voor oordelen: dat het moederschap vrouwen dwingt hun verlangens en passies opzij te zetten. Zij verdedigt daarentegen een vrijere visie op het ouderschap.

Volgens haar is het perfect mogelijk om een attente moeder te zijn en tegelijkertijd te genieten van je interesses, uitjes en sociale leven. Ze gelooft zelfs dat kinderen er baat bij hebben om gelukkige, tevreden en authentieke ouders te zien. Deze boodschap vindt weerklank bij veel vrouwen die de tegenstrijdige verwachtingen rondom het moederschap beu zijn.

Het vrouwenlichaam staat centraal in het debat.

Naast haar persoonlijke ervaring wijst Tayah Ettienne op een dieperliggend fenomeen: de moeite die een deel van de samenleving nog steeds lijkt te hebben om het lichaam van een vrouw los te zien van haar seksuele dimensie. Voor haar aanhangers heeft borstvoeding in de eerste plaats een voedende functie en zou het niet als een gênante of provocerende handeling moeten worden beschouwd. De controverse wakkert daarmee een terugkerende vraag aan: waarom roept een handeling die simpelweg bedoeld is om een kind te voeden, nog steeds zulke sterke reacties op wanneer deze in het openbaar plaatsvindt?

Een golf van steun die sterker is dan de kritiek.

Hoewel er veel negatieve reacties waren, waren zij niet de enigen. Talrijke moeders, maar ook gewone internetgebruikers, betuigden hun steun aan de zangeres. Velen prezen haar voor haar openhartigheid en haar inzet voor het recht van vrouwen om overal en altijd vrij borstvoeding te geven. Deze mobilisatie weerspiegelt een verandering in de houding. Hoewel er nog steeds kritiek is, worden de stemmen die pleiten voor de normalisering van borstvoeding in het openbaar steeds talrijker.

Uiteindelijk belicht het verhaal van Tayah Ettienne een hardnekkige tegenstrijdigheid: borstvoeding wordt algemeen aanbevolen, maar degenen die het doen, worden soms nog steeds veroordeeld door anderen. Door publiekelijk te reageren op haar critici, herhaalt ze een eenvoudig idee: het voeden van je kind zou nooit een bron van schaamte moeten zijn.