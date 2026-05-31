Het project van deze vrouw voor rouwende ouders raakt duizenden mensen.

Het verlies van een kind is een ingrijpende ervaring. In de Verenigde Staten heeft Rosann Cassiopi ervoor gekozen haar tijd en expertise te wijden aan het helpen van gezinnen die met dit verdriet te maken krijgen. Haar project, dat zowel gevoelig als ontroerend is, bereikt inmiddels duizenden mensen.

Wanneer een trouwjurk een symbool van tederheid wordt

Sommige jurken vertellen meerdere verhalen. Dat is de visie van Rosann Cassiopi, een inwoonster van Wisconsin die trouwjurken, gedoneerd door particulieren, hergebruikt en transformeert tot 'engeljurken'. Deze kleine kledingstukken zijn bedoeld voor baby's die voor of kort na de geboorte zijn overleden. Elk exemplaar is zorgvuldig ontworpen om families troost te bieden in een bijzonder moeilijke tijd. Achter elke steek schuilt de wens om een leven te eren, hoe kort het ook was.

Een nieuwe missie na een ingrijpende levensverandering.

Dertig jaar lang werkte Rosann Cassiopi als verpleegkundige. Toen een zeldzame neurologische aandoening haar dwong vervroegd met pensioen te gaan, moest ze haar dagelijks leven opnieuw vormgeven. Met meer vrije tijd besloot ze te leren naaien. Wat begon als een eenvoudige leerlingopleiding groeide al snel uit tot een ware roeping. Sindsdien wijdt ze veel van haar energie aan het creëren van deze unieke kledingstukken.

Meer dan een hobby, een volwaardige toewijding.

Rosann besteedt al bijna tien jaar meer dan 40 uur per week aan haar naaimachine. Dankzij deze opmerkelijke toewijding heeft ze honderden 'engeljurken' kunnen maken. Haar aanpak is gebaseerd op een eenvoudige overtuiging: kleine gebaren kunnen een enorme impact hebben. Door haar nauwgezette werk biedt ze gezinnen een object dat doordrenkt is met tederheid en respect, in een omgeving die vaak gekenmerkt wordt door stilte en eenzaamheid.

Creaties worden gratis aangeboden.

Alle jurken die Rosann maakt, worden gratis uitgedeeld. Ze worden naar ziekenhuizen en gezinnen in nood gestuurd. Voor deze voormalige zorgverlener is het een manier om anderen te blijven helpen. Buiten de publieke aandacht zet ze zich discreet in voor haar werk, gedreven door de wens om mensen die het moeilijk hebben een beetje troost te bieden.

Een collectief project ten behoeve van gezinnen.

Rosann is ook betrokken bij de Amerikaanse vereniging "Real Imprints", die het Angel Gowns Project coördineert. Via een netwerk van enthousiaste vrijwilligers transformeert de organisatie gedoneerde trouwjurken tot kleding voor baby's die zijn overleden door een miskraam, doodgeboorte of kort na de geboorte. Dit initiatief ondersteunt een groot aantal gezinnen en vergroot tegelijkertijd het publieke bewustzijn van een realiteit die nog steeds zelden wordt besproken.

De manier waarop we naar perinatale rouw kijken, veranderen.

Naast het naaien wil Rosann het gesprek over rouwverwerking rondom de geboorte van een kind op gang brengen. Volgens haar hebben "te veel ouders deze beproeving te lang in stilte doorstaan". Door deze jurken aan te bieden, hoopt ze rouwende ouders eraan te herinneren dat ze er niet alleen voor staan. Haar boodschap vindt weerklank bij veel gezinnen: elk verhaal telt, elke emotie verdient het om gehoord te worden en elk kind verdient het om met waardigheid te worden behandeld.

Door haar genereuze inzet laat deze vrouw uit Wisconsin zien dat een eenvoudig stukje stof een krachtig symbool kan worden van steun, solidariteit en menselijkheid.