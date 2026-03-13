Ondanks grote wetenschappelijke vooruitgang blijft borstkanker een van de dodelijkste kankersoorten voor vrouwen. Hoewel kunstmatige intelligentie helpt bij het bevorderen van onderzoek naar deze verraderlijke ziekte en het verfijnen van screeningsmethoden, zijn robots niet de enige bron van hoop. Ook katten kunnen een bijdrage leveren, en niet alleen door hun geruststellende gespin.

Katten, onverwachte bondgenoten in de strijd tegen borstkanker.

In dertig jaar tijd is het aantal nieuwe gevallen van borstkanker bij vrouwen bijna verdubbeld. De geneeskunde is tegenwoordig beter toegerust, met name dankzij de razendsnelle opkomst van AI. Hoewel AI soms bekritiseerd en zelden geprezen wordt, zou het de zorg voor de 2 miljoen vrouwen die jaarlijks wereldwijd de diagnose borstkanker krijgen, wel eens kunnen transformeren. Beha's die kankercellen kunnen detecteren met behulp van eenvoudige sensoren, een meer geavanceerde interpretatie van medische beelden, krachtige algoritmes om het risico op terugval te voorspellen – het is meer dan veelbelovend en voorspelt medische innovaties die de volksgezondheid ten goede komen.

Hoewel AI op zichzelf al een nobele revolutie in de behandeling van borstkanker vertegenwoordigt, spelen katten ook een belangrijke rol in deze strijd, in de vorm van een roze lintje. Veel meer dan alleen emotionele steun door patiënten te knuffelen en ze kennis te laten maken met spintherapie, zijn deze katten met hun aanstekelijke kalmte ware inspiratiebronnen in de oncologie. Nee, ze zijn niet zomaar natuurlijke stressverlichters, maar volwaardige protagonisten. En zeer betrouwbare analytische instrumenten.

Een studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science en uitgevoerd door experts in de diergeneeskunde en humane geneeskunde, trok parallellen tussen katten en mensen. De bevindingen? Katten leven, net als honden, in dezelfde omgeving als wij. Ze worden blootgesteld aan vervuiling en meeroken en lijden aan dezelfde ziekten als wij. Hoewel er wordt gezegd dat katten negen levens hebben, zijn ze niet altijd in topconditie. Ook zij ervaren de slopende vermoeidheid van kanker, de gevolgen van diabetes en de ondraaglijke pijn van artritis.

Katten, uitstekende proefdieren voor analyse.

Vanuit dit perspectief is er geen sprake van dat katten als louter proefkonijnen worden behandeld of tot laboratoriumratten worden gemaakt. De aanpak is veel empathischer en menselijker. Louise van der Weyden, die dit verhelderende onderzoek leidde, en haar collega's onderzochten monsters van kankertumoren van bijna 500 huiskatten.

Al deze viervoeters kwamen uit vijf landen en leden aan dertien verschillende vormen van kanker. De conclusie: de mens stamt misschien wel af van apen, maar vertoont ook onmiskenbare overeenkomsten met katten. Dat is wat dit onderzoek aantoont.

Kanker ontstaat wanneer het DNA van cellen mutaties ondergaat (veranderingen in genen). Wetenschappers hebben daarom het DNA van kankercellen bij katten onderzocht om te zien of deze mutaties overeenkomen met die bij mensen. Ze ontdekten dat sommige mutaties hetzelfde zijn bij katten en mensen, met name in het geval van borstkanker. Zo was bijvoorbeeld in meer dan de helft van de onderzochte borsttumoren bij katten een gen genaamd FBXW7 gemuteerd. Dit gen is al bekend in de humane geneeskunde.

Een behandeling die al op katten wordt getest.

Hoewel de BRCA1-genmutatie bekendheid verwierf dankzij Angelina Jolie, blijft de FBXW7-genmutatie zeldzaam bij vrouwen. Ondanks dat deze mutatie slechts een klein percentage van de getroffen personen treft, is deze wetenschappelijke ontdekking een belangrijke doorbraak. Het zou kunnen leiden tot nieuwe, gerichtere en effectievere behandelingen. Katten profiteren zelfs al van deze ontwikkelingen. Dierenartsen gebruiken specifieke medicijnen om de ziekte te behandelen.

Hoewel de wetenschap lange tijd ziekten simuleerde op gezonde muizen om behandelingen te testen, traint ze nu in de praktijk, op katten die lijden aan de vreselijke ziekte kanker. Dierenwelzijn is niet langer een optie, maar een prioriteit. Deze studie is daarom zowel gunstig voor onze katachtige vrienden als voor vrouwen.

De medische wereld zet katten niet in vanwege hun zijdezachte vacht en vertederende gezichtjes. Ze dragen onbewust bij aan een beter begrip van borstkanker. De helden van morgen hebben niet alleen beweegbare armen en een machine als hart; ze hebben ook snorharen en een voorliefde voor kartonnen dozen.